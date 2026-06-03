La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su postura en defensa del uso de la imagen del ajolote para obras e infraestructura que ha entregado de cara al Mundial 2026, pues advirtió que las críticas de que su administración solo se ha dedicado a pintar a esta especie, ocultan el trabajo que realizan para la defensa y conservación del anfibio.

Al encabezar la entrega de obras de renovación del embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, Brugada Molina señaló que su administración trabaja en la recuperación de 30 sitios chinamperos para la reintroducción del ajolote a su hábitat natural, así como la construcción del Santuario del Ajolote, que será inaugurado en los próximos meses.

Además, afirmó que su Gobierno opera el primer laboratorio público para la conservación del ajolote, con cientos de ejemplares.

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Clara Brugada defiende imagen del ajolote en CDMX: "mienten para desacreditar", dice. Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

Resaltó que “Cuando dicen que solo pintamos ajolotes, es ocultar deliberadamente, el trabajo que hacemos para conservarlos. Quienes afirman que solo nos dedicamos a pintar, desinforman o están desinformados; manipulan o están manipulados. O simplemente mienten para desacreditar el trabajo de nuestro gobierno”, dijo.

Señaló que las acciones mencionadas anteriormente forman parte de un programa de cuidado y conservación integral del ajolote, del que “muy pronto” se darán a conocer los resultados.

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