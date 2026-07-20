Después de la actuación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, surge la pregunta de qué debe hacer el Tri para mejorar sus resultados históricos en la Copa del Mundo y trascender en el futbol internacional.

Una de las respuestas que salen a la luz es que los jóvenes futbolistas mexicanos tengan más oportunidades para desarrollarse en la Liga MX.

La Selección Mexicana Sub-23, comandada por Eduardo Arce, está conformada por 20 elementos que competirán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana y, de todos los nombres que integran la lista, solamente dos han tenido una participación constante en Primera División: Joaquín Moxica, exRayados de Monterrey, actualmente en Atlante y Mateo Levy, de Cruz Azul.

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Antes de partir hacia República Dominicana, Arce mencionó que “para estar en la Selección Mexicana importan los minutos en el club” y Álex Diego, estratega a cargo de la Selección Sub-20, agregó que “es fundamental para los que manejamos direcciones juveniles, entre más minutos tengan llegan con más experiencia, más fogueados, con más confianza, jugando en niveles más altos, así que para nosotros es importante que se les empiecen a abrir espacios en Primera División porque es redituable para nosotros en selecciones menores”.

Diego Ochoa, defensa central del Necaxa que estará presente en los Centroamericanos, confesó que “tenemos una liga muy competitiva y es nuestra responsabilidad darnos a conocer. Es complicado siempre porque cada vez hay más extranjeros y se complica en ese sentido pero nosotros asumimos y tenemos que levantar la mano y demostrar que estamos para lo que se nos ocupe”.

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La regla de menores de la Liga MX, que obliga a todos los clubes a sumar un mínimo de mil 170 minutos por torneo con jugadores mexicanos nacidos en 2003 o después, todavía no es suficiente para que los jóvenes se consoliden en el máximo circuito y se impongan al talento extranjero.

Sin embargo, Arce hace un llamado a la autocrítica para los propios jugadores mexicanos que muchas veces “se pierden” por culpa de indisciplinas.

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“Los chavos se tienen que responsabilizar más, con mejor mentalidad, no es que sólo es culpa del formato”, aseguró.