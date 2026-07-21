Detrás del descubrimiento de la tumba de la Reina Roja de Palenque hay un línea de pasiones y curiosidades, una historia que conduce a un hilo tejido por mujeres, afirma la periodista cultural Adriana Malvido (Ciudad de México, 1957), autora de La Reina Roja: el secreto de los mayas en Palenque (Plaza y Janés, 2006; Debolsillo, 2025), libro donde reúne sus reportajes en torno al hallazgo arqueológico y en el que se inspiró la compositora Gabriela Ortiz (Ciudad de México, 1964) para crear una obra musical homónima, comisionada por Alondra de la Parra y cuyo estreno internacional será durante la quinta edición del Festival PAAX GNP.

“Aunque hay hombres muy importantes que han tenido que ver con esta historia, como Arnoldo González Cruz, director del Proyecto Arqueológico de Palenque, los epigrafistas, el antropólogo Arturo Romano —en fin, no son sólo mujeres—, la lectura más apasionada de esta historia ha sido encabezada por mujeres: la arqueóloga Fanny López Jiménez, quien encontró el pasillo, la subestructura que conduce a la cripta. O, por ejemplo, la misma Karina Romero, que llevó a la Reina Roja a Madrid y la montó en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza”.

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Es una lectura muy femenina —continúa Malvido—, aunque sea un hallazgo de amplio interés, la parte más apasionada viene de las mujeres y atañe al presente. Recuerda Malvido que en 1994 le tocó cubrir para La Jornada el hallazgo de la Reina Roja y poco a poco el tema la fue obsesionando. “Yo creo que cualquier ser humano se hubiera obsesionado al presenciar un evento de esta naturaleza. Me comprometí a actualizar la historia cada año. En La Jornada, incluso, me mandaron decir que ya le cambiara al tema porque yo ya no hablaba de otra cosa más que de los mayas y la Reina Roja”, afirma la columnista de EL UNIVERSAL.

El libro es una actualización, un arco que va de 1994 a 2025, año en que se reeditó: “Ahí tienen que ver varios actores a los que es necesario darles voz porque son los que trabajaron la obra”. Muchos conocen la historia de la Reina por el libro de Malvido y frente a ello se siente honrada: “Es un privilegio poder ser la portavoz de todo este trabajo científico y que, de alguna manera, también es muy poético. La relación de Fanny López Jiménez con la Reina Roja es absolutamente poética: ella, como científica, como arqueóloga, se dejó guiar por su intuición, y fue su intuición la que le dijo que era una mujer, cuando el sarcófago aún no había sido abierto”.

Malvido señala que la historia de la Reina Roja tiene mucho más eco con la reedición del libro porque el presente ofrece un ambiente favorable para ello: “Hay feminismos que se interesan por estos personajes, por estas voces, por el papel que tuvieron las mujeres en el Periodo Clásico maya. A través de la Reina nos hemos enterado del papel importantísimo que tuvieron en los gobiernos durante el Clásico de la cultura maya”.

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Poco después del lanzamiento de la versión actualizada de La Reina Roja…, Gabriela Ortiz buscó a Malvido y le externó su entusiasmo. Le contó que Alondra de la Parra le había comisionado una obra y que iba a escribir una composición basada en el libro:

“Admiro mucho a Gabriela. Es una compositora genial, un talento importante para la música que hoy tiene México. Además, toca temas que me interesan: la mujer, el medio ambiente. Lo bonito es que ella se comunicó conmigo, pero a través del libro, básicamente. Ya que terminó la lectura, hablamos largamente y me comentó que le había apasionado la relación de Fanny López Jiménez con la Reina Roja, como personaje, la historia del hallazgo y todos los elementos que lo rodean”.

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Elementos como el sarcófago, el cinabrio, que es un mineral rojo atractivo para los artistas, detalla. Y a Ortiz, que es una persona sensible, también. O elementos como los sonidos de la selva que circundan la historia: los sonidos de los monos saraguatos y las luciérnagas: “No he escuchado todavía lo que ella escribió. Lo voy a escuchar en Xcaret, pero me encanta y me emociona que ella le haya dado una voz sonora a la Reina Roja y a todo su universo. Realmente, a través del libro, fue que nos conectamos. Y hablamos y platicamos mucho del tema porque también le encantó, como a mí, el entorno de los arqueólogos, la intuición de Fanny. Gabriela conectó como una artista, con sus cinco sentidos”, abunda sobre la obra que se estrenará el 31 de julio, dentro del programa del festival, con La Orquesta Imposible, la Orquesta de la Comunidad de Madrid y Alondra de la Parra en la dirección.

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El interés y entusiasmo de Ortiz sorprendió y fue motivo de alegría para Malvido: “A ella le interesaba mucho cómo lo vivimos en calidad de mujeres. Entonces, me preguntó sobre eso. Cuando hablamos, a través de la línea telefónica, sentí que había una pasión, una curiosidad que me remontó hace 30 años a esa pasión y curiosidad que todavía tenemos, pero que inició en 1994. Digamos que es una composición que resonó hasta ahora, y que a Gabriela le llegó y le hizo decir: esto tiene sonido, tiene música, hay que hacer algo. Nunca me cuestionó nada, más bien platicamos largamente sobre cómo hemos vivido esta historia”.

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Esta especie de linaje espiritual atraviesa una larga lista de mujeres, desde la propia Reina Roja y Fanny López Jiménez, que son el punto de partida, hasta Malvido, Vera Tiesler —quien estudió los huesos y reveló que la Reina no tenía conexión genética con Pakal, sino que era su esposa—, y ahora Alondra de la Parra y Gabriela Ortiz. Pero el legado, las huellas que ha dejado esta historia son más grandes de lo que podrían aparentar: basta mencionar al escalador Luis Carlos García Ayala, quien le contó a Adriana Malvido que leyó el libro en el trayecto a la cumbre del glaciar de Trango en Pakistán y, de alguna manera, la historia de la reina lo inspiró. Así, al inaugurar la ruta, también tuvo derecho a bautizarla. El nombre elegido fue la Reina Roja.

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