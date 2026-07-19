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¡Encontrar un cubo puede llevarte a descubrir nuevos mundos! Un simple elemento como este, presentado en el show ECHO del Cirque Du Soleil, te llevará a una historia con acrobacias, música y luces.
Se trata de un espectáculo que te invita a reflexionar sobre el mundo natural y su relación con nosotros los humanos. ¿Quieres ir al viaje? Sigue leyendo porque la entrada ya tiene costo.
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¿De qué tratará el show ECHO del Cirque Du Soleil?
Llegará a la CDMX el Cirque Du Soleil con el espectáculo ECHO, una historia en la que los personajes principales —Future y su mejor amigo Ewai— encuentran un misterioso cubo que los llevará a descubrir nuevos mundos.
Se trata de una aventura donde la esperanza y la empatía tienen el poder de proteger el hogar que los personajes comparten, y restaurar el equilibrio del planeta.
Más allá de la trama, el escenario envuelve a los espectadores de magia y asombro; el juego de luces y sonidos crean la ilusión de estar en medio de un lago, mientras que el enorme cubo se transforma constantemente y se reconstruye, se desarma y se convierte en una estructura escalable para los artistas.
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Bajo un concepto futurista, en 125 minutos ECHO combina esta historia con hazañas acrobáticas y artistas que montan un performance sobre la interacción entre humanos y animales.
Además, el espectáculo tendrá voces y música en vivo, con un repertorio inspirado en los géneros pop, electrónica, vocal y clásica.
¿Cuánto cuestan los boletos para ECHO del Cirque Du Soleil?
Recientemente anunciaron los precios de los boletos del Cirque Du Soleil en CDMX. Así que ya puedes comprarlos en Ticketmaster. Sus costos van por zona:
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- Nivel C: $1600
- Nivel B: de $1800 hasta $1950
- Nivel A: de $2350 hasta $2850
- Preferente: de $2350 hasta $2850
- Golden: de $3850 hasta $4100
- Platino: de $3750 hasta $5170
- Premium: $5170 hasta $3750
- VIP: de $6000 hasta $6500
Considera que estos precios para el espectáculo ECHO no incluyen cargos por servicio.
¿Cuándo se presenta el show ECHO del Cirque du Soleil en CDMX?
Acompaña a Future y Ewai en su viaje dentro de la Gran Carpa Santa Fe. Las funciones están programadas del 12 de noviembre al 20 de diciembre, entre las 13:30 y 21:00 horas.
- Ubicación: Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01376 Ciudad de México, CDMX
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