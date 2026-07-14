La Sierra Norte de Puebla se cubre de bosques y cerros bañados por cascadas. Ahí se encuentran localidades pintorescas que conservan sus tradiciones y arquitectura, como sus 9 pueblos mágicos, entre los que está Zacatlán de las Manzanas.

Precisamente en este pueblo hay un parque ecoturístico con un recorrido nocturno que te conduce a una cascada iluminada.

Te contamos los detalles de la experiencia.

¿En qué parte de Zacatlán está la cascada iluminada?

La cascada iluminada se encuentra dentro del parque ecoturístico Las Brizas, a mitad de camino entre los pueblos mágicos de Zacatlán y Chignahuapan. También se localiza muy cerca de otros atractivos, como el Salto de Quetzalapan y las cascadas Tulimán.

Foto: Dirección de Turismo de Zacatlán

Del centro de ambos pueblos, el trayecto es de unos 20 minutos en auto; de Puebla son 2 horas y de la CDMX son menos de 3 horas.

Lee también: 7 maravillas de Puebla que debes visitar algún día

[Publicidad]

¿Cómo es el recorrido nocturno por la cascada iluminada de Zacatlán?

Uno de los atractivos del parque ecoturístico es precisamente la cascada Las Brizas, de unos 350 metros de altura, rodeada por barrancos, con paredes de roca caliza y mucha vegetación.

Para llegar a la base, hay que caminar por un sendero con vistas muy bonitas al bosques. También pasarás por una cueva con "figuras de terror" como brujas, orcos, duendes, etc.

De día es una experiencia muy llamativa, aunque la modalidad nocturna lo es aún más, pues el guía te cuenta leyendas, pasas por lugares en donde se simula la presencia de luciérnagas con muchos foquitos y efectos especiales, incluida la cascada iluminada que cambia de color, del morado al azul, al rosa o al verde.

[Publicidad]

Hace poco se inauguró el mirador de cristal, una plataforma ‘volada’ en la cima de una montaña. Con sus 20 metros de longitud y 5 metros de ancho, permite una vista panorámica de los cerros y la cascada.

Fotos: Parque Ecoturístico Cascada Las Brizas

El mirador también tiene efectos de iluminación y series de foquitos.

¿Cuándo ir a la cascada iluminada del pueblo mágico de Zacatlán?

El recorrido nocturno para observar la cascada iluminada del pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas está disponible de jueves a domingo, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

[Publicidad]

Lee también: Observa luciérnagas a bordo de una lancha en este pueblo mágico

Hay salidas cada 20 minutos y la experiencia completa dura entre 1 hora y media y 2 horas.

¿Cuánto cuesta el recorrido nocturno hacia la cascada iluminada de Zacatlán?

El costo del recorrido nocturno hacia la cascada iluminada del pueblo mágico de Zacatlán es de $300 pesos por persona.

[Publicidad]

Incluye la caminata guiada, acceso al mirador de cristal, degustación de café y pan de queso (tradicional de la región) y una fogata para asar bombones.

WhatsApp: (797) 106 1338.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters