En verano, durante la temporada de lluvias, una de las mejores experiencias nocturnas en México es el avistamiento de luciérnagas.

Hay varios santuarios para observarlas. Uno de ellos, muy singular, se encuentra en la Sierra Norte de Puebla y se recorre a bordo de una lancha.

Te contamos los detalles de esta experiencia en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec.

¿Dónde está Tlatlauquitepec?

Tlatlauquitepec es uno de los pueblos mágicos de la Sierra Norte de Puebla, y se encuentra no muy lejos de los límites con Veracruz.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Esta región se caracteriza por sus montañas forradas de espesos bosques, constante lluvia y neblina, el ecosistema ideal para las luciérnagas.

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Tlatlauquitepec está a poco más de 2 horas de Puebla y a menos de 4 horas de la CDMX, aunque el lugar preciso del avistamiento es la Presa de la Soledad, a unos 40 minutos al norte del centro del pueblo mágico.

¿Cómo es el avistamiento de luciérnagas en Tlatlauquitepec?

Inmersa en un entorno con montañas escarpadas y grandes extensiones de bosques, la Presa de la Soledad es un santuario de luciérnagas singular en todo México.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Cada noche, a orillas de la presa y en los embarcaderos se forman lanchas de remo techadas, algunas equipadas con linternas. Son el transporte que te lleva a ver este fenómeno de la naturaleza.

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Los recorridos duran de 1 hora a 1 hora y media y desde tu asiento podrás observar el brillo parpadeante de miles de luciérnagas durante el ritual de cortejo (motivo por el que su vientre emite luz), mientras un guía comparte datos curiosos sobre estos insectos.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Al igual que en otros santuarios, en todo momento debes acatar las reglas para tener una buena experiencia y cuidar el entorno. Por ejemplo: considera ir abrigado, no utilices repelente de mosquitos, guarda silencio en todo momento, no tomes fotografías/videos ni lleves objetos que emitan luz y nunca salgas de los caminos marcados a orillas de la presa.

¿Cuándo es la temporada de luciérnagas en Tlatlauquitepec?

Las autoridades no han dado a conocer las fechas oficiales de la temporada de luciérnagas en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec, aunque los recorridos comenzaron en mayo y se extenderán hasta finales de agosto.

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Los tours salen alrededor de las 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Toma en cuenta que, al tratarse de un fenómeno natural y que depende de las lluvias, el avistamiento no está garantizado y las fechas pueden variar.

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¿Cuánto cuesta el avistamiento de luciérnagas en lancha en Tlatlauquitepec?

Hay varias agencias, touroperadoras, embarcaderos y lancheros que ofrecen el avistamiento de luciérnagas en lancha en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec.

Lancheros La Soledad: $250 pesos por persona. Incluye paseo en lancha. WhatsApp: (233) 125 7261.

Papalote Complejo Ecoturístico: $250 pesos por persona. Incluye paseo en lancha y café con pan después del recorrido. WhatsApp: (233) 144 8418.

Centro Ecoturístico Atltekitini: $250 pesos por persona. Incluye paseo en lancha, café con pan después del recorrido. WhatsApp: (231) 120 2043.

Recorramos México: $1,999 por persona. Tour desde CDMX (del sábado 1 al domingo 2 de agosto). Incluye transporte redondo, paseo en lancha, visita a la cascada de Puxtla, puente tibetano, Cerro Cabezón y guía. WhatsApp: (56) 238 72050.

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