Imagina volar sobre las montañas de la Sierra Sur de Oaxaca mientras el viento y la neblina envuelven el paseo. ¿Suena asombroso? Pues esta experiencia es posible en una de las tirolesas de San José del Pacífico.

Entre montañas y neblina, esta tirolesa al sur de Oaxaca promete una vista espectacular desde las alturas. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

Leer también Cómo identificar agencias de viajes fraudulentas, según Profeco

¿Cuánto mide la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Este lado de la Sierra Sur de Oaxaca se ha vuelto famoso gracias a San José del Pacífico, un pueblo con cabañas, pequeños restaurantes y proyectos de aventura en plena montaña, con miradores que te permiten ver los amaneceres y atardeceres, y el tan esperado fenómeno 'mar de nubes'.

En San José del Pacífico encontrarás varias tirolesas, entre ellas la del restaurante Itoo , una de las más largas y altas de la región. Con una longitud de 1,300 metros dividido en 2 cables, el primero de 660 y el segundo tramo de 700 metros, esta atracción atraviesa uno de los paisajes más impactantes de la zona a una gran altura.

Esta experiencia, que se ha hecho tan popular en redes sociales, se complementa con miradores en forma de mano, puentes colgantes iluminados, caminatas al amanecer y varias actividades.

Itoo, además, ofrece otras atracciones:

[Publicidad]

Péndulo

Columpio extremo

Puente iluminado

Puente Xtremo

Bici cable

Como parte de su menú, Itoo recomienda probar platillos como el chamorro Itoo, el molcajete, las tlayudas y las memelas oaxaqueñas. No puede faltar un mezcalito para el frío.

Estos meses de verano son lluviosos.

La aventura continua con más experiencias extremas y la gastronomía del lugar. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

¿Cuándo visitar la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Cualquier temporada es buena para visitar San José del Pacífico en Oaxaca y subirte a su tirolesa. Sin embargo,cuando las lluvias son fuertes, las actividades extremas de este tipo se detienen por seguridad de los visitantes.

[Publicidad]

¿No quieres lluvia? Viaja a este destino entre noviembre y abril.

De junio a octubre, por la mañana podrás disfrutar del mar de nubes, uno de los fenómenos naturales por el cual se ha hecho popular este pueblo

¿Cuánto cuesta subirse a la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Esta tirolesa del restaurante Itoo tiene un costo de $350 pesos por persona.

[Publicidad]

Si quieres tener una experiencia completa y disfrutar de todas sus atracciones del lugar, puedes pagar un paquete por $750 pesos por persona.

Estas actividades están permitidas para mayores de 5 años.

No importa la temporada que visites el sur de Oaxaca para disfrutar esta experiencia, el recuerdo será memorable. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

¿Cómo llegar a San José del Pacífico?

Si estás decidido a lanzarte a la aventura, desde el centro de Oaxaca puedes tomar un autobús o un colectivo hacia San José del Pacífico.

[Publicidad]

El trayecto dura aproximadamente tres horas, por lo que puedes aprovechar el viaje para descansar o disfrutar del paisaje que rodea la carretera.

También tienes la opción de tomar un transporte privado o rentar un automóvil.

El restaurante Itoo se ubica en:

[Publicidad]

Carretera 175 km 138, Oaxaca - Puerto Angel, 70861 oaxaca, Oax.

San José está a la mitad de camino entre la ciudad de Oaxaca y la costa. Así que puedes armar un gran road trip que incluya estos tres destinos.

La tirolesa opera de 08:00 a 18:00 horas, mientras que el restaurante abre de 07:00 a 22:00 horas.

Para cualquier información puedes contactarlos a través de:

Instagram: @itoo_benzaa

[Publicidad]

Whatsapp: +52 951 319 3388

Así que si quieres incluir naturaleza y un poco de adrenalina a tu itinerario, esta experiencia debe convertirse en una parada obligatoria durante tu visita a Oaxaca.

Leer también FlyOver, la experiencia inmersiva en la que vuelas por México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters