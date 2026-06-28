Destinos | 28-06-26 | 10:10 | Dazel Sarabia | Actualizada | 28-06-26 | 10:10 |

Imagina volar sobre las montañas de la Sierra Sur de mientras el viento y la neblina envuelven el paseo. ¿Suena asombroso? Pues esta experiencia es posible en una de las tirolesas de San José del Pacífico.

Entre montañas y neblina, esta tirolesa al sur de Oaxaca promete una vista espectacular desde las alturas. Foto: Cortesía Restaurante Itoo
Entre montañas y neblina, esta tirolesa al sur de Oaxaca promete una vista espectacular desde las alturas. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

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¿Cuánto mide la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Este lado de la Sierra Sur de se ha vuelto famoso gracias a San José del Pacífico, un pueblo con cabañas, pequeños restaurantes y proyectos de aventura en plena montaña, con miradores que te permiten ver los amaneceres y atardeceres, y el tan esperado fenómeno 'mar de nubes'.

En San José del Pacífico encontrarás varias tirolesas, entre ellas la del restaurante Itoo , una de las más largas y altas de la región. Con una longitud de 1,300 metros dividido en 2 cables, el primero de 660 y el segundo tramo de 700 metros, esta atracción atraviesa uno de los paisajes más impactantes de la zona a una gran altura.

Esta experiencia, que se ha hecho tan popular en redes sociales, se complementa con miradores en forma de mano, puentes colgantes iluminados, caminatas al amanecer y varias actividades.

Itoo, además, ofrece otras atracciones:

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  • Péndulo
  • Columpio extremo
  • Puente iluminado
  • Puente Xtremo
  • Bici cable

Como parte de su menú, Itoo recomienda probar platillos como el chamorro Itoo, el molcajete, las tlayudas y las memelas oaxaqueñas. No puede faltar un mezcalito para el frío.

Estos meses de verano son lluviosos.

La aventura continua con más experiencias extremas y la gastronomía del lugar. Foto: Cortesía Restaurante Itoo
La aventura continua con más experiencias extremas y la gastronomía del lugar. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

¿Cuándo visitar la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Cualquier temporada es buena para visitar San José del Pacífico en y subirte a su tirolesa. Sin embargo,cuando las lluvias son fuertes, las actividades extremas de este tipo se detienen por seguridad de los visitantes.

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¿No quieres lluvia? Viaja a este destino entre noviembre y abril.

De junio a octubre, por la mañana podrás disfrutar del mar de nubes, uno de los fenómenos naturales por el cual se ha hecho popular este pueblo

¿Cuánto cuesta subirse a la tirolesa más larga del Sur de Oaxaca?

Esta tirolesa del restaurante Itoo tiene un costo de $350 pesos por persona.

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Si quieres tener una experiencia completa y disfrutar de todas sus atracciones del lugar, puedes pagar un paquete por $750 pesos por persona.

Estas actividades están permitidas para mayores de 5 años.

No importa la temporada que visites el sur de Oaxaca para disfrutar esta experiencia, el recuerdo será memorable. Foto: Cortesía Restaurante Itoo
No importa la temporada que visites el sur de Oaxaca para disfrutar esta experiencia, el recuerdo será memorable. Foto: Cortesía Restaurante Itoo

¿Cómo llegar a San José del Pacífico?

Si estás decidido a lanzarte a la aventura, desde el centro de Oaxaca puedes tomar un autobús o un colectivo hacia San José del Pacífico.

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El trayecto dura aproximadamente tres horas, por lo que puedes aprovechar el viaje para descansar o disfrutar del paisaje que rodea la carretera.

También tienes la opción de tomar un transporte privado o rentar un automóvil.

El restaurante Itoo se ubica en:

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  • Carretera 175 km 138, Oaxaca - Puerto Angel, 70861 oaxaca, Oax.
  • San José está a la mitad de camino entre la ciudad de Oaxaca y la costa. Así que puedes armar un gran road trip que incluya estos tres destinos.

La tirolesa opera de 08:00 a 18:00 horas, mientras que el restaurante abre de 07:00 a 22:00 horas.

Para cualquier información puedes contactarlos a través de:

Instagram: @itoo_benzaa

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Whatsapp: +52 951 319 3388

Así que si quieres incluir naturaleza y un poco de adrenalina a tu itinerario, esta experiencia debe convertirse en una parada obligatoria durante tu visita a Oaxaca.

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