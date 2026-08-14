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Reynosa, Tamps. - El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas logró llegar hasta la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle que se retomen los avances del Centro de Identificación Humana, así como apoyo para que los restos óseos que han descubierto sean levantados por las autoridades competentes.
La presidenta fue abordada por el colectivo que portaba pancartas con las fichas de sus seres queridos desaparecidos, así como con documentos donde le solicitaban la presencia de peritos en los más de 80 sitios de exterminio que han localizado.
Edith González Treviño, presidenta del colectivo, acompañada por madres buscadoras, hizo extensivas las peticiones a la presidenta de parte de todas las familias que no solo en Reynosa, sino en todo Tamaulipas, tienen a una persona desaparecida.
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El documento, fechado este 14 de agosto de 2026, indica que en los más de 80 sitios de exterminio localizados en Tamaulipas existen restos óseos humanos calcinados que aún no han sido levantados por las fiscalías especializadas.
Pidieron poner en operación el Centro de Identificación Humana de Altamira, que se construye desde el 2022.
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Solicitaron también una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como que se audite y supervise al personal de las fiscalías especializadas.
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JACL/ml
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