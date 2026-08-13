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Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas giró orden de aprehensión por el delito de Violación Equiparada agravada en contra de Sirenio “N”, padrastro de Nohemí, la menor de 11 años embarazada en Matamoros y a quien se le interrumpió una gestación de cinco meses.
Sirenio era uno de los principales sospechosos de abuso en contra de la menor y en días pasados, trascendió que abandonó el domicilio, llevándose todas sus pertenencias.
A través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) se cumplimentó el mandato judicial que fue librado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial.
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Esto, derivado de los hechos registrados en el domicilio ubicado en calle Marte número 13 de la Colonia Infonavit Satélite, en este municipio, donde, de acuerdo con las investigaciones, el imputado violó sexualmente a la víctima, niña de once años.
Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, Sirenio “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente a fin de continuar con el proceso penal.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables de hechos delictivos, combatir la impunidad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.
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