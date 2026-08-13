Para los protagonistas de “Corazones rebeldes”, encontrar el amor implica, primero, aprender a convivir bajo las reglas que durante buena parte de su vida se han negado a seguir.

La segunda temporada de este reality japonés reúne a jóvenes conocidos como “yankis”, muchos de ellos con antecedentes de delincuencia juvenil o violencia, para darles una oportunidad de cambiar de rumbo.

Esta vez, 11 solteros y solteras se trasladan a Okinawa para vivir juntos en una residencia escolar, y sometidos a una estricta disciplina. Durante 14 días tendrán que establecer vínculos emocionales y acostumbrarse a una rutina completamente distinta a la suya.

Aunque el principal objetivo es encontrar el amor, “Corazones rebeldes” tiene una pequeña diferencia al resto de programas de citas: el perfil de sus participantes. Hombres y mujeres que han crecido rodeados de violencia, por lo que esta experiencia representa un nuevo comienzo.

La producción añade una dificultad: los participantes ingresan a la academia sin teléfonos celulares ni dispositivos móviles. Para comunicarse deben escribir cartas y colocarlas en los casilleros escolares de sus compañeros.

Con esta mezcla de romance, convivencia y segundas oportunidades, el reality convierte la búsqueda de pareja en algo más que un juego.

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Los episodios se estrenan en bloques de cuatro cada martes a través de Netflix.

Dónde ver: Netflix