[Publicidad]
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este jueves se llevó a cabo la reunión de conclusión de la entrega recepción del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, con la entrega del acta protocolaria a la nueva presidenta, Gloria Garza, y al secretario general, César Verástegui Ostos, por parte del presidente saliente, Luis René Cantú.
“Los necesitamos a todos, a quienes han estado aquí durante años, a quienes llegaron hace poco, a quienes han ganado, y quienes han perdido, a los que se alejaron, esta casa vuelve a tener las puertas abiertas. Porque ninguna institución puede reconstruirse mirando únicamente hacia dentro”, expresó Garza, en su mensaje dirigido a la militancia, simpatizantes y ciudadanos tamaulipecos en general.
Lee también “Los enterró casi vivos”: gobernador de SLP revela detalles sobre triple homicidio en Santa María; quería quedarse con sus bienes
Por su parte el presidente saliente Luis Rene Cantú señaló ser ahora una voz más de la militancia, quien apoyará y participará desde la trinchera que el partido le demande.
“Lo dije antes y lo digo ahora, siempre mi partido podrá contar conmigo como un aliado”, indicó.
Estuvieron presentes en la ceremonia los integrantes que acompañan a la nueva presidenta Gloria Garza y al secretario general César Verástegui: Adriana Ávalos Robles, Armando Leonardo Becerra Del Toro, Dulce Magdalena Hernández Meléndez, Marcelina Orta Coronado, Gerardo Peña González y Ubaldina Polanco Reséndez.
[Publicidad]
Brisa Nisdany exige a la UNAM una explicación porque no se le permitió presentar el examen de control; había obtenido puntuación perfecta
dmrr
[Publicidad]
Más información
Estados
UNAM realiza segunda jornada de examen de control en Guanajuato; baja participación deja sillas vacías
Universal Deportes
Cruz Azul cae ante Chicago Fire y queda eliminado de la Leagues Cup
Nación
Rinden homenaje a Fidel Castro en México; si estuviera aquí no escatimaría en elogios a Sheinbaum: embajador de Cuba
Universal Deportes
América cae en penaltis contra Austin FC y deja escapar el liderato en la Leagues Cup
Al día
Ecatepec transforma callejón inseguro de Jardines de Santa Clara en Sendero Seguro
Espectáculos
César Costa cumple 85 años y celebra con su libro "Lo mío fue un sueño"
Espectáculos
Alfonso Obregón pide apoyo por sismo en Colombia y le sacan sus trapitos al sol
Al día
VIDEO: Turista denuncia cobro de 500 pesos por un mango y unas tunas, en Ensenada