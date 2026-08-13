Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este jueves se llevó a cabo la reunión de conclusión de la entrega recepción del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, con la entrega del acta protocolaria a la nueva presidenta, Gloria Garza, y al secretario general, César Verástegui Ostos, por parte del presidente saliente, Luis René Cantú.

“Los necesitamos a todos, a quienes han estado aquí durante años, a quienes llegaron hace poco, a quienes han ganado, y quienes han perdido, a los que se alejaron, esta casa vuelve a tener las puertas abiertas. Porque ninguna institución puede reconstruirse mirando únicamente hacia dentro”, expresó Garza, en su mensaje dirigido a la militancia, simpatizantes y ciudadanos tamaulipecos en general.

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Por su parte el presidente saliente Luis Rene Cantú señaló ser ahora una voz más de la militancia, quien apoyará y participará desde la trinchera que el partido le demande.

“Lo dije antes y lo digo ahora, siempre mi partido podrá contar conmigo como un aliado”, indicó.

Estuvieron presentes en la ceremonia los integrantes que acompañan a la nueva presidenta Gloria Garza y al secretario general César Verástegui: Adriana Ávalos Robles, Armando Leonardo Becerra Del Toro, Dulce Magdalena Hernández Meléndez, Marcelina Orta Coronado, Gerardo Peña González y Ubaldina Polanco Reséndez.

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