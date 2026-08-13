Con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro este jueves 13 de agosto, se rindió un homenaje al revolucionario y expresidente de Cuba.

En la Embajada de Cuba en México se recordó su figura y su cercanía con el país, cuya relación diplomática cumple 124 años.

El embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez destacó la figura de Castro por su hazala política y reconoció la relación bilateral con el país que acogió al líder de la Revolución Cubana.

Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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También denunció que Estados Unidos ha condenado a este país por presuntos patrocinio al terrorismo y mantiene un bloqueo económico que afecta en diferentes sectores como el energético y salud.

"Si Fidel Castro estuviera aquí, no escatimaría elogios a la doctora Claudia Sheinbaum", expresó al hacer un gesto a la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Aseguró que en Cuba se le tiene respeto a la mandataria federal mexicana.

Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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"Si estuviera Fidel aquí, estoy muy seguro que no perdería un minuto en expresar su cariño por las mexicanas y por los mexicanos", agregó el diplomático.

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SRE reconoce figura de Castro

Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, director general para Centroamérica y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció la figura de Castro y cómo nuestro país lo recibió en 1955: "Y le sirvió como refugio, lugar de encuentro y espacio de preparación para su regreso triunfal a Cuba".

También resaltó la figura del embajador Gilberto Bosques por la tradición diplomática y destacó el envío que ha hecho México por más de 9 mil toneladas de ayuda humanitaria a la isla, además que ha servido como puente para hacer llegar apoyo de otros países.

Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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"México y Cuba llevan 124 años caminando juntos. A las generaciones que siguen les corresponde continuar ese camino y para ellas quiero dejar claro la frase de Buena Fe: 'haz que se parezca a ti la tempestad'", expresó Belausteguigoitia Reyes.

"Revolución cubana tiene presencia en América"

Al acusar una agresión imperial contra la isla, la diputada por Morena, Dolores Pierna, señaló que Castro y la revolución cubana tienen presencia en América.

"Ese gigante nos tiene aquí, no sólo para honrar su vida, sino porque tenemos claridad de que el ejemplo de Fidel sigue vivo y que hoy es más importante que nunca que la solidaridad se exprese en acciones concretas", externó Padierna.

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Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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"No están solos hermanas y hermanos cubanos", dijo Padierna.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, rindió homenaje a la memoria de Castro que, dijo, ha estado presente en varias generaciones.

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También externó su respaldo al "resistente" pueblo cubano ante el bloqueo de Estados Unidos.

Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Al centenario de Castro asistieron políticos como René Bejarano; Héctor Díaz Polanco; Rocío Mejía, directora de Finabien, así como otros diputados, empresarios, médicos mexicanos graduados en Cuba y médicos residentes en nuestro país.

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Para festejar el cumpleaños de Fidel Castro se presentó el dúo "Buena Fe" de trova y rock, además que se partió un pastel.

Homenaje a Fidel Castro en la Embajada de Cuba en México. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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dft