La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) su anteproyecto de egresos para 2027, en el que plantea un presupuesto de más de seis mil millones de pesos.

Dicha suma representa un incremento de 12.7 % en términos reales, considerando el impacto de la inflación, con respecto a los más de cuatro mil millones de pesos que la Cámara de Diputados autorizó al máximo tribunal para este año.

La Corte aseguró que ocho de cada diez pesos solicitados para 2027 serán destinados a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes al tiempo que, aseguró, se cumple con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

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Mediante un comunicado, afirmó que con estos recursos dará continuidad a la instrumentación de proyectos de innovación y mejora institucional, mismos que prevé retomar gradualmente en 2027.

Además, refirió que contempla dar mantenimiento a sus instalaciones y renovar el equipo tecnológico de Plural TV, su canal de televisión, que tiene más de 20 años de antigüedad.

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Por otra parte, la Suprema Corte reportó que el pleno aprobó, por mayoría de seis votos, incluir una previsión presupuestaria para la contratación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores en favor de todo el personal de la institución, con excepción de los ministros.

"Esta previsión estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal en caso de aprobarse por la Cámara de Diputados", aclaró.

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Ante el incremento presupuestal planteado para 2027, el máximo tribunal del país recordó que durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, enfrentó reducciones relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados.

Señaló que en 2025, la reducción fue de 12 %, equivalente a 714.4 millones de pesos; mientras que en 2026 fue de 11.2 %, por 661 millones de pesos.

Por ello, aseveró , entre las principales medidas adoptadas durante 2026 destacan la eliminación de diversas prestaciones y apoyos para ministros y mandos superiores, entre ellas, la eliminación de gastos de teléfonos móviles y la reducción de gastos de gasolina, así como la cancelación del ajuste salarial para todo el personal; la reducción de 83 plazas en áreas administrativas, equivalente a 10 % de la plantilla de dichas áreas; y la cancelación de recursos destinados a becas al personal.

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"La elaboración de este Anteproyecto responde a una política de administración responsable de los recursos públicos, basada en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia. Para la Suprema Corte, esta política debe ejercerse con equilibrio, lo que implica revisar, ajustar y contener el gasto, pero también garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia y cumplir con su mandato constitucional", aseguró.

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bmc