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Se acabó la primera fase de la Leagues Cup 2026 y ya solamente quedan cuatro equipos de la Liga MX en busca del campeonato.
León, América, Toluca y Rayados de Monterrey clasificaron a los cuartos de final y ya tienen rival para el duelo en busca de las Semifinales.
La Fiera, líder del sector de los clubes mexicanos, fue el único equipo que clasificó con las tres victorias; las Águilas lo hicieron con siete puntos; Toluca con seis unidades y Monterrey logró clasificar luego de la caída de Cruz Azul frente al Chicago Fire.
Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 aún no tienen fecha, sede ni horario. Los detalle se revelarán en las próximas horas.
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Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
Estos son los ocho equipos que buscarán el título en la cuarta edición de la Leagues Cup.
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- León vs Real Salt Lake
- América vs Columbus Crew
- Austin FC vs Toluca
- Chicago Fire vs Rayados de Monterrey
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