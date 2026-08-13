Las Águilas del América regresan a las instalaciones de Coapa para jugar como locales en este torneo Apertura 2026, pero el retorno al Nido será especial.

Las azulcrema, vigentes campeonas de la Liga MX Femenil, estrenarán un mini estadio dentro de las instalaciones del club y llevará por nombre "El Nido", su presentación será el sábado 15 de agosto, frente al Puebla.

El duelo está programado a las 15:45 , pero los aficionados que asistan podrán llegar antes para disfrutar de los nuevos espacios creados para los asistentes. El costo del boleto es de $250 pesos .

Con motivo del primer encuentro de las Águilas en el renovado Mini Estadio “El Nido”, en Coapa, el Club América ha preparado una serie de actividades para seguir los festejos de su Triplete con la afición y dar inicio a una nueva etapa.

El aforo del Mini Estadio "El Nido" contará con una extensión debido a las nuevas gradas laterales y una cabecera, así como la ampliación de la tribuna central.

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Ven a conocer el Mini Estadio “El Nido”.



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J3 ⚔️ América vs. Puebla

🎟️ Venta en línea:… pic.twitter.com/5xSEAyxPyl — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 13, 2026

Las actividades para la presentación en El Nido

El Mini Estadio cuenta con una nueva Zona Dorada ubicada a pie de cancha, cuyo boleto incluye: alimentos y bebidas en una zona única donde podrán tener experiencias únicas en cada partido.

Asimismo, contará con una zona para adquirir diversas opciones de comida, además de una pantalla gigante para que los asistentes no se pierdan las acciones en el campo de juego.

Previo al partido, la afición tendrá acceso a la Zona América Femenil, la cual contará con diferentes actividades para toda la familia.

Tendrá lugar un Meet & Greet con una jugadora de América Femenil para abonados AmePass y clientes de Ameshop.

Presencia de Agui, Avi y Celeste para fotos con la afición.

Exhibición de los tres trofeos conseguidos recientemente por América Femenil para toma de fotos.

Tienda Ameshop física que contará con productos exclusivos.

Actividades durante el partido con aficionados.

Entrega de un reconocimiento especial a Karol y Celeste por la obtención del oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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