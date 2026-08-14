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Las Águilas del América buscan sellar su boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 y además, hacerlo como el mejor equipo de la Liga MX en esta edición.
Con una victoria en tiempo reglamentario, los azulcrema tomarán el liderato de los clubes mexicanos; en caso de empatar, clasificarán a la siguiente ronda, pero el liderato ya no será de ellos.
En caso de perder, importará la diferencia de goles para perder su lugar dentro de los mejores cuatro equipos de la Liga MX, los que avanzan a la siguiente fase de la Leagues Cup.
Guillermo Almada y sus dirigidos llegan con dos victorias, luego de vencer en los 90 minutos al San Diego FC y al Portland Timbers; hoy buscan el pase perfecto contra el Austin FC, en Texas.
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Sigue aquí Minuto a Minuto todas las acciones del encuentro entre América y Austin FC; el último de la Fase de Grupos para las Águilas:
Universal Deportes 06:43 PM
COMIENZA EL PARTIDO
América, en busca del triunfo que los clasifique a los Cuartos de Final
Universal Deportes 06:24 PM
Alineación del América
Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Edwin Cerrillo, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas
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