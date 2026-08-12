El tema de Brian Rodríguez se ha convertido en una de esas novelas que surgen en la época de los mercados de fichajes. El Vasco da Gama de Brasil quiere hacerse de los servicios del Rayito, pero aún no hay nada aterrizado.

Anteriormente, el Cruzeiro manifestó públicamente que se retiraba de la negociación por el atacante uruguayo de las Águilas; sin embargo, los rumores continúan desde el futbol brasileño.

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Guillermo Almada, técnico del América, aseguró que los azulcrema cuentan todavía con Brian y así será hasta que los directivos digan lo contrario.

“La realidad es que me baso por hechos, lo que me transmiten, no me hago eco de rumores de prensa y en América fluyen. La realidad es que insisto, los directivos no me han manifestado de que salga", declaró el estratega uruguayo, previo al compromiso de este jueves contra el Austin FC.

Rodríguez se presentó este semestre con un gol ante Santos Laguna, en el estadio Banorte; días después, ya en la Leagues Cup repitió la dosis ante San Diego FC en el Coloso de Santa Úrsula y sumó dos asistencias.

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El charrúa se ha convertido en pieza clave para Almada en poco tiempo y ante el Portland colaboró con otro soberbio gol, esta vez de tiro libre. Mientras no digan lo contrario, Guillermo seguirá contando con él.

"Brian (Rodríguez) está con nosotros, indudablemente es apetecible para muchos equipos por la calidad que tiene, pero la realidad es que no me rijo por rumores periodísticos, a mí no me han transmitido nada de la posibilidad de salir”, concluyó contundente.

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