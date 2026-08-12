Lionel Messi dejó en duda su futuro dentro del futbol, este miércoles, con una emotiva carta dedicada a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado viernes a los 68 años

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió Leo en una carta publicada en Instagram.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, momentos complicados que pasó durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", agregó.

En el debut mundialista de la Selección Argentina frente a Argelia, La Pulga lloró tras anotar uno de sus tres goles, en un gesto que, según se conoció después, tuvo que ver con la situación de salud de su padre.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", reveló el argentino.

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En su carta, Leo Messi también recordó la final perdida ante España, en la que buscaba consagrarse como bicampeón del mundo.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", mencionó.

Cristiano Ronaldo respalda a su eterno rival

En los incontables comentarios que recibió Lionel Messi en su publicación de Instagram hay uno que destacó sobre todos. Sin duda, el de Cristiano Ronaldo emocionó a propios extraños.

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El astro portugués, su eterno rival en las canchas, escribió un mensaje de aliento para La Pulga tras el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió CR7 en la carta de Lionel hacia su papá. De inmediato, su comentario conmovió a los fans de ambos jugadores.