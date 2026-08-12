Cada vez son más las personas que sustituyen la leche de vaca por bebidas de almendra, avena o soya, ya sea por gusto, por intolerancia a la lactosa o porque las consideran una alternativa más saludable; sin embargo, sustituir una por otra no significa obtener los mismos nutrientes ni proteínas.

Con tantas opciones en los supermercados, es normal que surja la duda de si una bebida de almendra o de avena puede sustituir a la leche de vaca; lo cierto es que no existe una única respuesta, ya que la mejor elección depende de las necesidades de cada persona.

Si todavía no sabes cuál te conviene más o cuál es la que aporta una mayor cantidad de calcio, conoce aquí su características para que elijas la mejor para ti.

El auge de las bebidas vegetales responde a la búsqueda de nuevas formas de alimentación y productos que se adapten a distintas personas. Foto: Freepik

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¿Qué bebida conviene elegir?

De acuerdo con la nutrióloga Amanda Beaver, no existe una leche o bebida vegetal que pueda considerarse la mejor para todas las personas, lo mejor conocer las diferencias entre cada producto y revisar la información nutricional antes de comprarlo.

La nutrióloga señala que si se opta por una bebida de origen vegetal, es mejor elegir una que no tenga azúcar añadida, así como verificar que esté fortificada con calcio y, antes de servirla, agítalo.

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Esto último paso es importante porque las vitaminas y minerales añadidos se depositan en el fondo del envase, por lo que si no se mezclan, la cantidad de nutrientes consumidos será menor a la indicada en la etiqueta.

La experta también advierte que no todas las bebidas de almendra contienen calcio; algunas marcas, en particular las orgánicas, no están fortificadas, por lo que debes revisar la tabla nutricional para ver si contiene o no este mineral.

La leche como opción nocturna para quienes buscan descanso profundo. Foto: Freepik

¿Qué bebida ofrece más proteína y calcio para el organismo?

Según la nutrióloga Beaver, a diferencia de las bebidas vegetales, la leche de vaca aporta una mayor cantidad de calcio y, además, es una proteína de alta calidad; incluso las versiones ultrarefinadas contienen una elevada concentración.

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Por su parte en las opciones vegetales, la bebida de soya y de chícharo ofrece un aporte proteico similar en calidad; en cambio, la de almendra y la de avena tiene cantidades mucho menores, por lo que no deberían considerarse una fuente principal de calcio.

Por ello, la nutrióloga Amanda sugiere que personas con osteoporosis o que tengan mayor predisposición de padecer enfermedades óseas pueden beneficiarse más de la leche de vaca o, en caso de que no puedan consumirla, las bebidas vegetales fortificadas serán lo mejor para ellos.

La leche dejó de ser la única opción y ahora comparte espacio con las bebidas vegetales, las cuales responden a gustos, hábitos y necesidades distintas; al final, la mejor elección será aquella que complemente tu salud.

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