La panadería en México vive un momento de transformación porque sin dejar de lado las recetas milenarias, el sector está apostando cada vez más por la innovación, la capacitación y la tecnología para responder a las nuevas exigencias del mercado.

Por lo que si quieres conocer todo esto, la Ciudad de México será sede de la Expo Pan 2026, la cual del 19 al 22 de agosto celebrará 42 años de historia en el CIEC del World Trade Center y el Pepsi Center.

El encuentro reunirá a más de 40 mil visitantes y más de 200 empresas que presentarán desde maquinaria e ingredientes hasta nueva tecnología para fortalecer a la industria.

El objetivo del evento es ser un espacio donde panaderos, pasteleros, emprendedores, estudiantes y empresarios intercambien conocimientos, establezcan alianzas y conozcan las tendencias que marcarán el futuro.

Cada año, fabricantes y proveedores presentan equipos e ingredientes que buscan hacer más eficientes los procesos de producción en las panaderías. Foto: Cortesía Expo Pan 2026

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¿Qué habrá en Expo Pan 2026?

Durante 4 días los asistentes encontrarán una amplia zona de exposición con equipos, hornos, ingredientes, maquinaria y herramientas para la elaboración de pan, pasteles y repostería.

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A la par, habrá conferencias, talleres, demostraciones gastronómicas y espacios de capacitación dirigidos tanto a pequeños negocios como a empresas consolidadas.

Uno de los mayores atractivos de la Expo Pan 2026 será la presencia de reconocidos profesionales internacionales, entre ellos el pastelero puertorriqueño Antonio Bachour, el maestro pastelero español Sergi Vela, el panadero español Adrián Ruiz y el chef mexicano Aquiles Chávez, quienes compartirán técnicas y procesos que hoy marcan el rumbo de la panadería y la repostería.

Asimismo, el programa tendrá un espacio llamado el Pabellón de los Grandes Chefs, donde se realizarán demostraciones en vivo sobre fermentaciones, chocolatería, decoración, laminados y nuevas innovaciones tecnológicas.

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Además, regresarán competencias como la Copa de Panadería, Pastel Arte y el Concurso del Mejor Pan de Muerto, y la sorpresa de este año será el debut de la Copa Arte en Galleta.

La colaboración entre escuelas, empresarios y chefs internacionales fortalece la formación de quienes buscan crecer dentro del sector. Foto: Cortesía Expo Pan

¿Cómo impulsa Expo Pan la innovación en la panadería y pastelería?

Más allá de presentar novedades, Expo Pan busca fortalecer este sector, por lo que mantiene alianzas con instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la formación de profesionales y al desarrollo de nuevos negocios.

Ellos colaboran directamente con la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, considerada una de las escuelas de pastelería más importantes de Europa; así como con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

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Si quieres asistir a la Expo Pan puedes realizar tu preregistro sin costo hasta el 9 de agosto antes de las 20:00 hrs. en el sitio web oficial del evento, donde te pedirán ingresar tu correo electrónico y seleccionar qué tipo de asistente eres (profesional de la industria, emprendedor o estudiante).

Una vez que termines de registrarte necesitarás imprimir tu gafete para ingresar a las instalaciones; si vas a ir con menores de edad, este paso no es necesario, solo deberás descargar e imprimir la carta responsiva.

A partir del 10 de agosto, el acceso tendrá un costo de $200.00 MXN por persona y el boleto será válido para ingresar durante los 4 días del evento.

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Si quieres pasar conociendo más sobre la panadería y la pastelería, recuerda que Expo Pan 2026 estará del miércoles 19 al sábado 22 de agosto, y las actividades comenzarán todos los días a las 11:00 y concluirán a las 19:00 h.

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