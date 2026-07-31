Durante la clausura del encuentro tecnológico TechDay 2026, la empresa Airbus Public Safety and Security México otorgó un reconocimiento al Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes. La distinción fue entregada en un foro que reunió a especialistas e integrantes de instituciones de seguridad nacionales e internacionales.

Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i, acudió a recibir el galardón y señaló que este premio responde a la capacidad operativa, la infraestructura de vanguardia y los esquemas de coordinación del centro.

En su intervención, Olmos Álvarez afirmó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez y con el respaldo del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, el estado ha consolidado un sistema de seguridad sustentado en la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre instituciones, lo que ha permitido mantener a Aguacalientes entre las entidades más seguras del país".

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La funcionaria detalló que el C5i opera como un nodo de respuesta asistido por procesamiento de datos en tiempo real y herramientas informáticas, siendo el Servicio de Emergencias 911 el canal de enlace directo con los usuarios.

Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i de Aguascalientes, recibe el reconocimiento de Airbus Public Safety and Security México junto a la gobernadora Tere Jiménez durante el TechDay 2026 (31/07/2026). Foto: Especial

"Cada llamada atendida es una oportunidad para proteger una vida y brindar apoyo a quien más lo necesita", añadió.

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Al evento asistieron funcionarias y funcionarios de los distintos poderes locales, entre ellos la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel; la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local; el diputado Rodrigo Cervantes Medina; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general, Manuel Alonso García; y el coordinador del Gabinete estatal, José Juan Sánchez Barba.

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Por parte del sector privado y de las fuerzas armadas estuvieron presentes Julie Riquier, directora de Ventas y Desarrollo de Negocios de Airbus Public Safety and Security México, así como representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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