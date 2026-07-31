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Durante la clausura del encuentro tecnológico TechDay 2026, la empresa Airbus Public Safety and Security México otorgó un reconocimiento al Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes. La distinción fue entregada en un foro que reunió a especialistas e integrantes de instituciones de seguridad nacionales e internacionales.
Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i, acudió a recibir el galardón y señaló que este premio responde a la capacidad operativa, la infraestructura de vanguardia y los esquemas de coordinación del centro.
En su intervención, Olmos Álvarez afirmó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez y con el respaldo del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, el estado ha consolidado un sistema de seguridad sustentado en la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre instituciones, lo que ha permitido mantener a Aguacalientes entre las entidades más seguras del país".
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La funcionaria detalló que el C5i opera como un nodo de respuesta asistido por procesamiento de datos en tiempo real y herramientas informáticas, siendo el Servicio de Emergencias 911 el canal de enlace directo con los usuarios.
"Cada llamada atendida es una oportunidad para proteger una vida y brindar apoyo a quien más lo necesita", añadió.
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Al evento asistieron funcionarias y funcionarios de los distintos poderes locales, entre ellos la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel; la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local; el diputado Rodrigo Cervantes Medina; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general, Manuel Alonso García; y el coordinador del Gabinete estatal, José Juan Sánchez Barba.
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Por parte del sector privado y de las fuerzas armadas estuvieron presentes Julie Riquier, directora de Ventas y Desarrollo de Negocios de Airbus Public Safety and Security México, así como representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
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gs/bmc
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