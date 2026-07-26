Desde 1999, Aguascalientes no era el anfitrión de un Torneo Nuevos Valores, evento deportivo que ha venido trabajando año con año en pro de los atletas mexicanos.

Nombres como Héctor Ruvalcaba, Fernanda González y Jorge Iga, son algunos de los deportistas que han pasado por esta cita competitiva que trae a los mejores atletas, entrenadores y cronometristas de todo el país.

En esta ocasión y, reconociendo el alto impacto de este evento, la Gobernadora del estado, María Teresa Jiménez Esquivel, junto al director del Instituto del Deporte, Arturo Fernández Estrada, unieron esfuerzos meses atrás para preparar un escenario donde se albergaría este magno evento.

Además, dispusieron de sus mejores profesionales en diferentes áreas para que, desde su experiencia, aportaran para desarrollar de la mejor manera la cita.

Se debe reconocer el esfuerzo de la Gobernadora del estado, quien hizo de este un evento de ciudad, donde los padres encontraron en Aguascalientes un espacio amplio, cómodo, organizado para la competencia.

La licenciada Jiménez Esquivel nos ha demostrado con acciones el esfuerzo impuesto en esta cita competitiva, que, a través de su director del Instituto del Deporte, han demostrado desde el acto inaugural la importancia y la trascendencia que tiene éste para sus ciudadanos.

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No queda más que agradecer su apoyo, su respaldo y, sobre todo, la credibilidad que tienen en el deporte como herramienta de transformación social, una pasión que nos une, una pasión que me ha transformado la vida y además, y sobre todo, una pasión que nos trae a estas bellas tierras a familias enteras en torno al deporte.

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