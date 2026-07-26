Con 25 años, Blanca Yassahara Cruz García recorría la sierra mixteca con chaleco del INE y gorra, tocaba puertas de vecinos e instalaba casillas en la zona rural del distrito 14, en Izúcar de Matamoros, Puebla. La hoy consejera del INE inició su camino en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) a través del concurso público abierto y llegó a ser presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, 15 años después de haber tejido en territorio la organización ciudadana para la elección presidencial de 2012, Blanca Cruz se dice convencida de que la confianza ciudadana en el INE es vital para la democracia en México y, sobre todo, una tarea colectiva.

Más allá de su trayectoria profesional, la llegada de Blanca Cruz al Consejo General del INE estuvo marcada por la discusión mediática: tres nuevos consejeros elegidos por poco consenso entre los diputados federales y señalados de ser cercanos al partido en el poder: Morena.

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¿Cuál ha sido el reto más importante en estos meses dentro del INE?

Pues justo el de subirse al tren, el de tomar con mucha rapidez cada uno de los temas, de involucrarse lo más pronto posible en ellos y poder atenderlos, porque prácticamente ya estamos tomando decisiones de cara al próximo Proceso Electoral 2026 y 2027.

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¿Está viendo algún reto mayúsculo para esta elección intermedia?

Aunque es una elección intermedia, vamos a tener algunas complejidades. No solo es el tema federal, donde se van a elegir diputaciones, también está la coordinación del INE con los OPLE, vamos a atender a todas las entidades que van a tener algún tipo de elección y 17 de esas van a elegir gobernador. Definitivamente los mecanismos de coordinación pues deben ser muy puntuales, así es que nunca va a ser una elección menor.

¿Cómo ve al INE actualmente? Hay quien dice que es un organismo cooptado por el poder

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El INE es una institución que ha venido fortaleciéndose a través de décadas, que tiene personal especializado, no solo en los sistemas centrales, sino también en sus delegaciones y subdelegaciones y que acumula muchos años de experiencia, es la gran columna vertebral y la fortaleza de este Instituto.

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También debemos pensar en que es natural que exista una diversidad de opiniones, eso es vivir en una democracia. ¿Qué debemos hacer frente a estas críticas? Demostrar con el trabajo cotidiano, con nuestra toma de decisiones, con la organización de las elecciones que le entregamos a la ciudadanía. Hacerle saber que el Instituto Nacional Electoral solo obedece al interés de la ciudadanía: el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

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¿Podemos decir que la tarea de mantener la confianza en el INE, está en las urnas y no escuchando las voces de los partidos políticos?

A mí me parece que es una tarea colectiva. Las autoridades electorales tienen que hacer su función y en ellas entra la de garantizar el piso parejo a los partidos políticos y ciudadanos, porque ese es nuestro sistema de democracia.

También ellos deben realizar su función. Ellos son quienes postulan, ellos se someten a la contienda electoral y deben también representar bien a la ciudadanía, los partidos políticos se conciben como este ente de interés público que hace posible que el ciudadano o la ciudadana lleguen al poder público y se autogobiernen.

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La ciudadanía también tiene un papel muy importante y debe participar activamente en esta cadena de confianza. No es casualidad que los funcionarios de casilla sean ciudadanos, que sean nuestras vecinas y vecinos. Así es que es una tarea colectiva que la democracia camine en nuestro país.

¿Qué responsabilidad tienen los consejeros electorales en sostener esta confianza?

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El INE arbitra la organización de elecciones que llevan a los ciudadanos al poder público, eso no es menor. Desde el INE entendemos perfectamente nuestro papel, sabemos que puede haber preferencias, gustos, cercanías, pero nuestro trabajo lo debe marcar la norma, nada más. Actuar apegados a la norma es nuestra responsabilidad como consejeros.

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