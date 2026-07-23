La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya decidido no debatir la regulación de las campañas anticipadas que iniciaron algunos partidos políticos, al retirar de su Orden del Día dicho tema.

Ante el proceso iniciado por la Comisión de Elecciones de Morena el mes pasado, para elegir a sus candidatos a gobernadores para la elección de 2027, la legisladora panista señaló que el INE debe detener los actos anticipados de campaña sin subordinarse a nadie.

“La autoridad electoral debe hacer un análisis objetivo, claro y evidente, y sin ningún tipo de subordinación a nada. Ojalá y la autoridad electoral pueda tomar pronto una definición clara para que no haya actos anticipados de campaña”, comentó.

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En conferencia de prensa, López Rabadán refirió que los procesos iniciados fuera del calendario electoral, pero con la finalidad de anexarlos a éste, deben sancionarse por las autoridades electorales, ya que se encuentran fuera de la ley.

“Si hay precampañas fuera de la ley, son ilegales y deben ser sancionadas, si todavía no empieza el proceso electoral y ya hay personas haciendo campaña en las calles, es ilegal y deben ser sancionados”, dijo.

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La presidenta de la Mesa Directiva también se manifestó en contra del proyecto propuesto por el consejero Jorge Montaño, denominado “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027”.

“Si quieren modificar la ley, se tenía hasta 90 días antes de que iniciara el proceso electoral para modificar las reglas electorales. Si nosotros nos acostumbramos a que se viole la ley y nadie diga nada, será terrible para el país”, afirmó.

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