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Culiacán, Sin. - En un accidente vial registrado en el carril de sur a norte del libramiento Costa Rica-San Pedro, dos trabajadores de la Autopista Culiacán-Mazatlán, identificados como Carlos “N” y Omar “N”, perdieron la vida y dos más, resultaron heridos, al quedar prensados en la camioneta de traslado de personal en la que viajaban.
Los servicios de emergencia y la Guardia Nacional fueron alertados de un choque por alcance en dicho entronque, en la jurisdicción del municipio de Culiacán, donde un tráiler, de la empresa “Pity”, golpeó por alcance una camioneta Nissan, de transporte de personal de la Maxipista Culiacán-Mazatlán.
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Cuatro de los pasajeros que viajaban en la camioneta Nissan, quedaron prensados a causa del fuerte impacto por alcance, por lo que elementos de bomberos, protección civil, lucharon por varios minutos por rescatarlos, sin embargo, dos de ellos fallecieron a causa del fuerte impacto.
Ernesto “N” y José Ramón “N”, los cuales resultaron con lesiones, fueron trasladados a un hospital para su atención, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar del accidente para dar fe de las personas fallecidas.
Sobre los conductores de la camioneta de traslado de personal y del tráiler de la empresa de transporte “Pity”, las autoridades no dieron a conocer si resultaron lesionadas a causa del fuerte impacto que se produjo.
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