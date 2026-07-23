Estados | 23-07-26 | 14:09 | Actualizada | 23-07-26 | 14:10 |

Cancún. - La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) indicó que analizan los factores que provocaron la mortandad masiva de peces registrada en la zona de Punta Caracol, en Puerto Morelos, atribuida a condiciones generadas por la acumulación y descomposición del .

La institución consideró que no existe una causa específica que originase el evento, detectado el pasado 21 de julio, y que motivó el inicio de labores de supervisión y monitoreo realizadas ese día, cuando se identificó la presencia de peces muertos a lo largo de aproximadamente 400 metros de costa.

La mortalidad se observó principalmente en sardinas, jureles y otras especies de talla pequeña o en etapa juvenil, se confirmó.

Tras detectar el evento, personal de la Conanp efectuó un recorrido de inspección para delimitar de manera preliminar el área afectada, realizó el registro fotográfico y documental del sitio, recolectó ejemplares para su análisis en coordinación con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y tomó muestras de agua para evaluar, de manera inicial, la concentración de oxígeno disuelto.

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Como parte de esas mediciones, en Punta Caracol se registró una concentración puntual de oxígeno disuelto de 1.2 miligramos por litro, obtenida el 21 de julio, a las 15:25 horas.

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Para la Comisión ese resultado corresponde únicamente a una medición puntual y, por sí mismo, no permite establecer el origen de la mortandad, por lo cual con la información disponible hasta ahora, no es posible atribuir el evento a una sola causa.

De manera preliminar, planteó como hipótesis que la combinación de distintos factores pudo generar condiciones que afectaran a los peces.

Entre esos factores mencionó la geomorfología de Punta Caracol, donde existe una pequeña caleta con capacidad para retener agua y organismos; la acumulación de sargazo en la zona, así como las condiciones de viento y corrientes marinas, que pudieron limitar el desplazamiento del cardumen y propiciar condiciones ambientales que derivaran en la mortandad.

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La Conanp indicó que esta explicación constituye una hipótesis de trabajo y deberá confirmarse mediante los estudios que actualmente se realizan sobre las muestras biológicas y de agua recolectadas en el sitio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Conanp, informó que dará a conocer los resultados de las investigaciones una vez que concluyan los análisis de laboratorio y se cuente con evidencia suficiente para determinar las causas del evento.

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Lo anterior confirma lo explicado a por la maestra en Ciencias, Rosa Rodriguez, quien señaló que la acumulación de sargazo en la costa, sumado a su descomposición, genera bacterias que agotan el oxígeno y ello puede provocar la muerte de peces y otros organismos marinos.

La investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar (ILyCM) detalló que esto se combina con la ubicación del hecho, parecido al de una Bahía y a la llamada "calma chicha", cuando las aguas tienen poca movilidad.

afcl/LL

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