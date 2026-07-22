La acumulación y descomposición del sargazo provocó, esta vez, la mortandad masiva de peces que fueron detectados flotando entre aguas color marrón y macroalgas acumuladas en Punta Caracol, en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo.

El fenómeno fue difundido en redes sociales y confirmado hoy por el gobierno municipal de aquella localidad, localizada entre Cancún y Playa del Carmen.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar (ILyCM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Puerto Morelos, Rosa Rodríguez, atribuyó lo ocurrido a la falta de oxigenación del agua, provocada por la acumulación y descomposición del sargazo, combinada con otras condiciones propias de la época.

La Maestra en Ciencias aclaró que este tipo de eventos no es nuevo, ya que la primera mortandad masiva de fauna marina derivada del sargazo en descomposición, fue documentada en 2018 y, posteriormente, dio origen a un artículo científico publicado en 2019, elaborado con la participación de investigadores y personal de áreas naturales protegidas, quienes registraron mediante fotografías las distintas especies afectadas a lo largo de la costa.

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Sin embargo, indicó que el episodio más reciente supera en número a esa mortandad masiva, toda vez que este año la llegada de sargazo ha sido mayor.

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La especialista detalló que, esta vez, se trató de miles de sardinas del género Harengula, utilizadas comúnmente por pescadores como carnada, que aparecieron flotando en la costa.

La causa principal del fenómeno —expuso— es la disminución del oxígeno disuelto en el agua.

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Ocurre que en zonas donde el agua permanece estancada, como bahías y puntas costeras, el sargazo que llega a la orilla comienza a descomponerse, consume el oxígeno disponible y genera condiciones de hipoxia —disminución parcial de oxígeno— o incluso anoxia, que implica su ausencia total.

Durante finales de julio y agosto —abundó— suelen presentarse las denominadas "calmas chichas", periodos en los que prácticamente desaparece el oleaje y disminuye la circulación del agua.

En esas condiciones, los cardúmenes que nadan paralelos a la costa llegan a estas zonas con bajo contenido de oxígeno, se desorientan y terminan muriendo.

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Rodríguez señaló que la magnitud del evento registrado en Punta Caracol superó cualquier antecedente que ella haya observado previamente, ya que, de acuerdo con fotografías y videos recibidos de distintos grupos de monitoreo, se trató de miles de peces muertos.

Consideró que el problema podría agravarse durante las próximas semanas debido a la cantidad extraordinaria de sargazo que ha llegado este año al Caribe mexicano.

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"A mayor cantidad de sargazo en descomposición, mayor será la extensión de las zonas sin oxígeno y mayor el número de organismos que podrían morir", explicó.

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La Maestra en Ciencias advirtió que las afectaciones no se limitarían a peces, y podrían abarcar a especies con poca capacidad de desplazamiento, como pepinos de mar, crustáceos, poliquetos y otros organismos bentónicos, que también quedan atrapados en las zonas hipóxicas sin posibilidad de escapar.

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La investigadora afirmó que, de entrada, los organismos muertos deben ser retirados inmediatamente para evitar problemas sanitarios derivados de su descomposición.

Lo más recomendable —sugirió— es enterrarlos profundamente en la arena, como se hizo durante eventos anteriores, ya que dejarlos expuestos genera malos olores y nuevas fuentes de contaminación.

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Además, alertó acerca de que este fenómeno podría repetirse en otros puntos del litoral de Quintana Roo conforme avance la temporada de recales y se presenten las denominadas "calmas chichas".

Rodriguez Martínez afirmó que la única manera de evitar que la situación se repita es recolectando rápidamente el sargazo que llega a la costa y, más aún, impidiendo que llegue hasta las playas, se acumule y se pudra.

En ese sentido criticó la ausencia de una estrategia eficaz para abordar la problemática, pues han faltado "más manos", "más barreras" y acciones preventivas, "no reactivas".

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"No es posible que las embarcaciones sargaceras se envíen a mantenimiento en junio, cuando estamos en plena temporada de mayor recale de sargazo", subrayó.

A su juicio, esas labores debieron realizarse entre octubre y noviembre para que los equipos estuvieran disponibles desde el inicio del año.

Rodríguez Martínez cuestionó la estrategia anunciada el fin de semana pasado para reforzar la recolección de sargazo en mar abierto mediante embarcaciones especializadas, algo que se propuso desde la época del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, en 2015, y que no prosperó por los riesgos de arrastrar además otras especies y organismos vivos con todo y el sargazo.

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El gobierno federal ha asegurado a través del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) que esa recolección en altamar será cuidadosa, evitando el arrastre de fauna marina.

Sin embargo, la investigadora, quien ha dado seguimiento profundo y permanente al tema junto con otras científicas del ILYCM, consideró que resulta poco viable y muy costoso —en los hechos— recoger el sargazo en mar abierto por la enorme dispersión de las macroalgas en alta mar, la capacidad limitada de las embarcaciones y los elevados costos de operación.

A pregunta expresa sobre qué es entonces lo que se debe hacer, respondió que los mayores resultados se obtienen mediante la colocación de barreras de contención de calidad, correctamente ubicadas, y acompañadas del retiro constante del sargazo acumulado en la costa.

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Aclaró que, ciertamente, dichas estructuras no podrán colocarse en toda la costa, ni contener todo el sargazo, pero sí en puntos precisos y continuos, que eviten que la mayor cantidad de macroalgas recale en la costa, en donde rápidamente habrá que recogerlo para impedir que se acumule y se pudra.

Añadió que el sargazo que ataje la barrera es el que también debe ser recolectado antes de que venza la resistencia de las estructuras.

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