El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, recibió tres disparos de un arma de fuego calibre 22 entre el cuello y la cabeza.

En el crimen, detalló, participaron al menos dos personas a bordo de una motocicleta, uno de los cuales fue quien detonó el arma de fuego. Hasta el momento, se encuentra una persona detenida, pero se investiga si tuvo una relación o participación en los hechos.

Alrededor de las 10:50 de la mañana de hoy, el periodista Alejandro Leyva fue asesinado en un puesto de comida ubicado frente a su domicilio en el fraccionamiento La Esmeralda en el municipio de San Pablo Etla.

Lee también Irrumpen en palacio municipal y matan a alcalde de Temoac, Morelos; realizan operativo de seguridad

Hasta el momento, se encuentra una persona detenida, pero se investiga si tuvo una relación o participación en los hechos. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

Alejandro Leyva ejercía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón", en la cual ejercía críticas al gobierno de Salomón Jara Cruz y miembros de su gabinete, y en la que también revelaba documentos o presuntos actos de corrupción del actual gobierno de Oaxaca.

Anteriormente fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTV) y era miembro activo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO).

[Publicidad]

Lee también Hidalgo inicia reconstrucción tras afectaciones por vaguada monzónica; invierten 8 mil 115 mdp

Rodriguez Alamilla adelantó que una de las líneas de investigación será la de su actividad como periodística, pero aclaró que se está en el proceso de investigación de este crimen. Tampoco quiso confirmar si se encontró la motocicleta en la que viajaban las personas que perpetraron el asesinato.

Mientras tanto, descartó que haya una segunda persona lesionada en el ataque contra el periodista oaxaqueño.

[Publicidad]

vr/cr