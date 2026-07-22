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Culiacán. - Los cuerpos de dos personas localizados envueltos en plásticos negros que fueron colocados dentro en ataúdes abandonados en el patio de una vivienda en la comunidad de Aguapepito, en el municipio de Navolato, corresponden a padre e hijo, ambos de nombre Pedro, reportados como desaparecidos el fin de semana.
Según el reporte el señor Pedro “N” de 50 años y su hijo del mismo nombre de 27 años, el viernes pasado, fueron privados de la libertad en forma violenta por personas armadas en un poblado distinto del mismo municipio, por lo que sus familiares reportaron los hechos y eran buscados.
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Los vecinos de la comunidad de Aguapepito, de la sindicatura de Sataya, Navolato, les llamó la atención que en un patio muy grande de una vivienda, habían sido colocados dos ataúdes, al acudir a verificarlo, encontraron los cuerpos de dos personas envueltos en plásticos negros y atados.
Ante este hallazgo en dicha vivienda que se encuentra por la avenida Primera, notificaron a las autoridades de seguridad pública y al ejército, los cuales llegaron al lugar y resguardaron la escena para que el personal de la Fiscalía General del Estado levantara las actas respectivas y ordenara levantar los cuerpos de las víctimas.
Una vez que familiares de padre e hijo, ambos del mismo nombre de Pedro, los identificaron, se inició la investigación del doble asesinato, a fin de identificar a las personas que los privaron de la libertad y posteriormente los torturaron y asesinaron a balazos.
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