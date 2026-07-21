Zacatecas. - Como resultado de los operativos desplegados por los recientes 10 asesinatos en Zacatecas, las autoridades informaron la detención de tres personas que podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo y que podría estar relacionada con los hechos recientes.

En conferencia de prensa, encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se informó que la detención se concretó sobre una brecha de terracería ubicada en el tramo de la comunidad José María Morelos con dirección a la localidad 6 de enero, en Fresnillo.

Se trata de dos hombres y una mujer menor de edad, quienes viajaban a bordo de una camioneta.

Las personas detenidas fueron identificadas como Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario del estado de Durango, y una mujer menor de edad, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas.

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Durante la intervención y revisión, se aseguraron 113 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa con hierba verde y seca con características de la marihuana.

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Además, se confiscaron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos pixelados y 40 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. De igual manera, se aseguró una camioneta Nissan Frontier NP300, la cual presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Las tres personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, dijeron que ya suman cinco personas detenidas como resultado de los operativos realizados en los últimos días: una detención en el municipio de Pánuco, el pasado 19 de julio, y otra en Fresnillo, realizada el lunes, además de las tres detenciones concretadas este martes, aseguró el comunicado.

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Mencionaron que estas detenciones se lograron dentro de los operativos del reforzamiento en el que participan elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Destacaron que se mantiene el despliegue operativo permanente en la región de Fresnillo y otras zonas del estado, con el objetivo de ubicar y detener a quienes generan violencia, esclarecer los hechos recientes y para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en el territorio estatal.

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Video falso

En la conferencia, los funcionarios también aseguraron que el video que circula donde supuestamente el Cartel de Sinaloa se adjudica la masacre y manda amenazas al gobierno de David Monreal, es falso.

Dijeron que hay varios indicios para establecer que el video en el que un grupo delincuencial se adjudica los 10 asesinatos del fin de semana no es real, pero que será sometido a un peritaje para confirmarlo y rastrar el origen, incluso consideraron que detrás hay intereses políticos.

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Al respecto, el general Arturo Medina Mayoral, indicó que el video “estaba muy mal hecho, con tintes no muy delictivos, con voces sobrepuestas (…) diciendo una serie de tonterías que yo los clasifico con tintes políticos, yo lo digo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo” y advirtió que están investigando a los autores.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que este video y contenidos similares solo buscan generar información falsa y temor entre la población. Agregó que se investiga a las páginas desde las cuales se están difundiendo para proceder de manera legal y hacer las denuncias correspondientes.

Aseguró que el gobierno estatal no hace pactos con ningún tipo de pactos con grupos criminales, y destacó que las cifras de detenidos de cualquier célula delictiva lo demuestran.

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dmrr/cr