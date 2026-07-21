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La Paz. - Seis fragmentos de restos óseos fueron localizados en el municipio Comondú, en Baja California Sur, durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el hallazgo ocurrió el pasado fin de semana durante un operativo efectuado de manera simultánea en Comondú, Mulegé y Los Cabos.
De acuerdo con la dependencia, solo se tuvieron resultados positivos en Comondú. Los restos fueron asegurados conforme a los protocolos y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su procesamiento e identificación.
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En Mulegé y Los Cabos, las jornadas concluyeron sin nuevos hallazgos, informó la dependencia.
Por su parte, el colectivo Búsqueda x La Paz-Comondú, que participó en las búsquedas del fin de semana, reportó que permanecen 16 personas fallecidas sin ser identificadas Comondú, de entre 2022 y 2026.
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Lo anterior debido a que no existen muestras genéticas con las cuales realizar el cotejo, por lo que urgieron a familiares de personas desaparecidas que aún no han entregado muestras de ADN, a que acudan el próximo 4 de agosto a una jornada que se realizará en la localidad de Ciudad Insurgentes (Comondú), en la Casa de la Cultura, de las 09:00 a las 14:00 horas.
"No regresan a casa porque no hay con quién cotejar su ADN", señalaron en la actualización de la campaña con la que buscan que más familias acudan a donar muestras, un procedimiento gratuito y confidencial que puede contribuir a la identificación de restos recuperados durante las búsquedas.
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La toma de muestras forma parte de los esfuerzos para reducir el rezago en la identificación forense en la región y facilitar la restitución de personas fallecidas a sus familias, explicaron.
“Se les hace llamado a todos los de Ciudad Insurgentes, Puerto López Mateos, Ciudad Constitución y los ejidos”, reiteró el colectivo.
En la jornada de búsqueda en Comondú intervino también personal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), Fiscalía Especializada en Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elementos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
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