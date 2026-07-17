[Publicidad]
La Paz, BCS.— El Ayuntamiento de La Paz realizó este viernes un relevo en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, al tomar protesta al teniente de Fragata Mario Alberto Morales López como nuevo titular de la corporación.
Durante la sesión de Cabildo, la primera regidora en funciones de presidenta municipal, Amor Fenech Montaño, encabezó la ceremonia de toma de protesta y agradeció el trabajo realizado por la capitana Ruth de la Fuente Velázquez, quien deja el cargo tras encabezar la dependencia por cinco años.
En su mensaje, la edil reconoció la labor desarrollada por la ahora exdirectora en materia de capacitación policial, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, mejora de infraestructura y acciones orientadas a la movilidad y seguridad vial en la capital del estado.
Lee también Mujer salta de tercer piso tras crisis nerviosa por sismos de Chiapas; presenta lesiones graves
Ruth de la Fuente Velázquez asumió la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en 2021, al inicio de la administración de la alcaldesa con licencia Milena Quiroga Romero, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar esa corporación municipal en La Paz.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado las razones del relevo; sin embargo, la primera regidora deseó éxito a la capitana en la nueva etapa de trabajo y formación que realizará, señaló.
[Publicidad]
Maru Campos señala a Marina del Pilar por "traición a la patria" tras difusión de audios; "Quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena"
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
María Victoria aún no sabe que su amiga Elsa Aguirre murió
Menú
Qué es la Uva Michelin: la nueva distinción para viñedos y bodegas
Metrópoli
Mauricio Tabe anuncia Festival "Saquen Plan" en el Deportivo Plan Sexenal; ofrecerán música, arte y cultura gratis
Estados
Empresario responsable de agresión en Hotel Park Life Pradox en CDMX tiene 18 denuncias en Mazatlán, Sinaloa; está acusado de fraude inmobiliario
Espectáculos
Ritual Siniestro en CDMX: Cartel completo boletos y sede del evento underground
Fútbol
¡Rebelión en la Liga de Expansión! Equipos impugnarán la eliminación del ascenso y descenso
Espectáculos
Muere a los 30 años el hijo mayor de Aylín Mujica
Fútbol
¡Que siempre sí! Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte