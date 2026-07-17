La Paz, BCS.— El Ayuntamiento de La Paz realizó este viernes un relevo en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, al tomar protesta al teniente de Fragata Mario Alberto Morales López como nuevo titular de la corporación.

Durante la sesión de Cabildo, la primera regidora en funciones de presidenta municipal, Amor Fenech Montaño, encabezó la ceremonia de toma de protesta y agradeció el trabajo realizado por la capitana Ruth de la Fuente Velázquez, quien deja el cargo tras encabezar la dependencia por cinco años.

En su mensaje, la edil reconoció la labor desarrollada por la ahora exdirectora en materia de capacitación policial, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, mejora de infraestructura y acciones orientadas a la movilidad y seguridad vial en la capital del estado.

El Ayuntamiento no ha informado las razones del relevo

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Ruth de la Fuente Velázquez asumió la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en 2021, al inicio de la administración de la alcaldesa con licencia Milena Quiroga Romero, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar esa corporación municipal en La Paz.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado las razones del relevo; sin embargo, la primera regidora deseó éxito a la capitana en la nueva etapa de trabajo y formación que realizará, señaló.

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