Culiacán, Sin. La joven Wendy “N”, de 26 años de edad, fue detenida por la Unidad Especializada en Aprehensiones, por su probable participación en el ataque a balazos de cuatro ocupantes de un vehículo, en un camino de terracería que conduce a la colonia Jardines de la Sierra, en Culiacán, en donde murió un hombre y tres mujeres resultaron heridas.

De acuerdo a las investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado, el pasado 29 de junio del 2025, Efraín “N”, de 23 años de edad, conducía un vehículo, acompañado de tres mujeres jóvenes, en un camino de terracería; se les emparejó otra unidad, cuyos ocupantes les dispararon en varias ocasiones.

Según los datos que se conocieron de este ataque en esa fecha, las jovencitas Adriana “N”, Teresa “N” y Leslie “N” resultaron heridas, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a un hospital para su atención médica.

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Las autoridades judiciales, en un trabajo de investigación, lograron identificar a la joven Wendy “N”, de 23 años de edad, como posible participante en los hechos en los que perdió la vida un joven hace más de un año, en la colonia Jardines de la Sierra, en Culiacán.

Con las evidencias y pruebas acreditadas, se cumplimentó una orden de aprehensión por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que fue puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento.

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