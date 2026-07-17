Marshall actualizó dos de sus altavoces domésticos más populares con el lanzamiento de Acton IV y Stanmore IV, una renovación que pone el foco en la experiencia de escuchar más que en un cambio estético.

La nueva generación incorpora mejoras acústicas, conectividad mediante Auracast y opciones de personalización que buscan ofrecer un sonido más equilibrado en cualquier habitación sin abandonar la identidad visual que caracteriza a la marca.

La apuesta de Marshall gira en torno a una escena sonora más amplia y una reproducción más precisa. Ambos modelos integran nuevos tweeters y guías de onda que distribuyen el audio de forma más uniforme, lo que permite distinguir mejor los instrumentos y generar una sensación de mayor profundidad, incluso en espacios abiertos.

“En esta cuarta generación, nos hemos centrado en preservar y mejorar estas características clave, aprovechando los aspectos que más gustan a los usuarios en lugar de reinventarlos”, explicó Simona Berbec, gerente de producto de Marshall Group.

Otro de los cambios relevantes está en el rediseño del puerto de graves, que optimiza el flujo de aire para ofrecer bajos con mayor presencia y control. Además, el nuevo acomodo de los cables permite colocar los altavoces pegados a la pared sin afectar su desempeño acústico.

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La cuarta generación mejora la potencia, el sonido envolvente y la conectividad. Foto: Marshall

Sonido que se adapta al volumen

Uno de los apartados más interesantes de esta actualización es la incorporación de Dynamic Loudness, una tecnología que ajusta el balance tonal conforme cambia el volumen. El resultado es que la música conserva claridad, calidez y riqueza cuando se escucha a niveles bajos, mientras que, al aumentar la intensidad, los limitadores reducen la distorsión para mantener un sonido limpio.

Marshall también mantiene los controles físicos inspirados en sus amplificadores. Desde el panel superior es posible modificar volumen, graves y agudos, además de controlar la reproducción por Bluetooth. A esto se suma un nuevo botón “M” configurable, que permite activar ajustes de ecualización o acceder rápidamente a Spotify Tap.

Acton IV y Stanmore IV ya están disponibles en México en colores Black y Cream. Foto: Marshall

Conectividad para crear un sistema de audio

La conectividad es otro de los puntos fuertes. Gracias a la tecnología Auracast, Acton IV y Stanmore IV pueden reproducir música sincronizada con otros altavoces compatibles, lo que facilita montar un sistema de sonido en varias habitaciones.

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La experiencia se complementa con la aplicación de Marshall, desde donde es posible ajustar la ecualización, realizar compensaciones según la posición del altavoz y configurar el sistema multiroom mediante Heddon, el nuevo centro de streaming de la marca.

“Acton y Stanmore son los más elegidos por su diseño icónico, su construcción de primera calidad, su sonido rico y potente y sus intuitivos controles físicos”, expresó Berbec.

En el apartado de conexiones, ambos modelos conservan entradas RCA y AUX de 3.5 mm, una característica que agradecerán quienes aún utilizan tocadiscos u otras fuentes de audio analógicas.

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Otro aspecto a destacar es que Marshall incorpora un diseño pensado para durar. Componentes como la rejilla, los mandos y las patas pueden reemplazarse en caso de desgaste, una decisión que facilita el mantenimiento de los altavoces y ayuda a extender su vida útil.

Acton IV y Stanmore IV ya están disponibles en México en colores Black y Cream, con precios de 6 mil 99 y 8 mil 299 pesos, respectivamente.

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