Las plataformas digitales ampliaron la experiencia de los aficionados durante el Mundial 2026. Datos de TikTok revelan que 50% de sus usuarios buscó información en la aplicación antes de un partido, mientras que 56% la utilizó durante el encuentro para seguir reacciones, comentarios y detalles en tiempo real.

De acuerdo con Jorge Taboada, líder de operaciones de TikTok para Latinoamérica, 49% de la población mundial afirma tener interés en el futbol, lo que representa alrededor de 3 mil millones de aficionados.

En ese contexto, explicó que la plataforma dejó de ser un espacio para consultar resultados y goles, y se convirtió en un escenario donde el deporte también genera conversaciones, tendencias y fenómenos culturales.

"El impacto numérico en TikTok durante el torneo fue masivo. Tan solo la popularización de un audio con el popurrí de Juan Gabriel para celebrar victorias generó cerca de 200 mil creaciones en 30 días, un crecimiento de 7 mil 423% respecto al mes anterior. Además, los principales videos que utilizaron esta tendencia acumularon casi 700 millones de visualizaciones en menos de un mes", explicó Taboada.

Entre las principales razones por las que los aficionados recurren a TikTok para seguir el deporte destacan las recomendaciones del algoritmo (40%), mantenerse al tanto de las tendencias (38%), compartir contenido (36%), conocer otras opiniones (35%), seguir a sus equipos y jugadores favoritos (35%) y ver fragmentos de partidos (35%).

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Los aficionados recurrieron a la plataforma antes, durante y después de los partidos para informarse y seguir la conversación. Foto: Especial

Historias que también se vuelven virales

Además de los encuentros deportivos, las redes sociales impulsaron historias y personajes que terminaron formando parte de la conversación entre los aficionados. Uno de ellos fue Josimar José Évora, "Vozinha", portero de Cabo Verde y electricista de 40 años, quien llamó la atención por sus actuaciones durante el torneo.

También destacaron las interacciones entre futbolistas, como los intercambios en redes sociales entre Erling Haaland y Vinícius Jr., que dieron origen a memes y publicaciones compartidas por millones de usuarios.

En México surgieron tendencias como el festejo de "Quiere volar", el fenómeno del Pato Merlín y la frase "¿Y si sí?", que se convirtió en un nuevo grito de apoyo para la afición mexicana, desplazando al tradicional "Sí se puede". Incluso algunos seguidores llegaron a tatuarse la expresión, comentó Taboada.

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Las restricciones por los derechos de transmisión también impulsaron nuevas formas de crear contenido. Al no poder publicar resúmenes oficiales sin riesgo de sanciones, muchos usuarios optaron por mostrar el "lado B" de los partidos, con videos sobre el ambiente en las calles, las reacciones de los aficionados y situaciones que ocurrían fuera de la cancha.

A nivel corporativo, el torneo también marcó un cambio en la transmisión deportiva. Gracias a acuerdos con televisoras que poseían los derechos, como RCN en Colombia y América Televisión en Perú, algunos partidos se emitieron completos dentro de TikTok.

De esta manera, la plataforma demostró que el futbol también puede seguirse desde una pantalla vertical. De hecho, un encuentro de la selección colombiana registró la mayor audiencia en una transmisión en vivo en la historia de TikTok en ese país.

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El papel de la inteligencia artificial

Taboada comentó que en TikTok el contenido generado por Inteligencia Artificial (IA) debe utilizarse con medida: “Esta plataforma acepta la IA siempre y cuando funcione como un recurso adicional o una herramienta complementaria a la hora de crear contenido”, dijo.

No obstante, advirtió que cuando un video está elaborado casi por completo con IA, por ejemplo, entre 70% y 90%, el algoritmo reduce su distribución, por lo que deja de mostrarse a las audiencias que normalmente consumen el contenido de ese creador.

Finalmente, Taboada explicó que las preferencias también cambian según el tipo de aficionado. Los seguidores ocasionales buscan principalmente resúmenes, momentos destacados, entrevistas, contenido de humor, reacciones y compilaciones.

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En cambio, los aficionados más constantes consumen además predicciones, blogs y noticias, mientras que los seguidores más especializados demandan un flujo continuo de información y análisis.

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