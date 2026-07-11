Es un hecho que las empresas de inteligencia artificial ahora quieren que esta tecnología le ayude a los usuarios a hacer tareas de forma autónoma para acelerar procesos mediante agentes. Y ejemplo de ello es el nuevo modelo de IA presentado por OpenAI.

La compañía liderada por Sam Altman ha presentado ChatGPT Work, un nuevo agente impulsado por GPT-5.6 capaz de ejecutar tareas complejas de principio a fin, con el fin de interactuar con documentos, aplicaciones y mantener proyectos activos durante horas sin la necesidad de que el usuario esté al frente de la computadora.

De acuerdo con OpenAI, "Work está impulsado por GPT-5.6, nuestra más reciente familia de modelos de frontera, que incluye nuestro nuevo modelo insignia, Sol, junto con Terra, un modelo equilibrado para el trabajo cotidiano, y Luna, nuestro modelo con la mejor relación costo-beneficio".

¿Qué es y cómo funciona ChatGPT Work? Imagen: OpenAI

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¿Qué puede hacer ChatGPT Work?

A diferencia de ChatGPT que todas los usuarios utilizan para consultas y tareas fáciles, esta nueva versión permite asumir tareas mucho más amplias, tales como: recopilar información de diferentes documentos, elaborar una presentación ejecutiva, construir hojas de cálculo y más.

Aunque la idea es facilitarle al usuario su trabajo, durante el proceso este puede supervisar cómo avanza el proyecto, con el fin de mantener el control de este y que verifique que toda la información esté estructurada de manera correcta antes de continuar a las siguientes etapas y dar aprobaciones.

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Según OpenAI, estos modelos mejoran el desempeño en actividades como investigación, análisis de información, programación, elaboración de documentos y resolución de problemas complejos.

¿Cuándo se podrá usar ChatGPT Work?

La versión para escritorio comenzará a desplegarse de manera global en Mac y Windows para todos los usuarios, incluido el nivel Gratuito. Por otro lado, para web y dispositivos celulares se implementará para usuarios Pro, Enterprise y Edu, mientras que Plus y Business recibirán acceso en los próximos días.

¿Qué es y cómo funciona ChatGPT Work? Imagen: OpenAI

Por otro lado, la firma de inteligencia artificial señala que "los usuarios Pro y Enterprise también podrán seleccionar GPT-5.6 Pro para los trabajos más exigentes".

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