La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales, gastó más de 77 millones de pesos para realizar el programa México canta por la paz y contra las adicciones en su edición de 2025. Dos empresas que previamente han obtenido contratos con el gobierno de Durango para la adquisición de lonas, frazadas y despensas fueron las encargadas de la realización del proyecto.

El concurso binacional de música, con un formato tipo reality, tiene como fin impulsar a compositores e intérpretes mexicanos y mexicoamericanos. Inició sus primeras emisiones en 2025 como parte de una iniciativa del gobierno federal que pretende “fomentar narrativas musicales que eviten la apología de la violencia”. El programa realizó presentaciones en sedes de México y Estados Unidos y se llevó a cabo de agosto a octubre del año pasado.

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Licitación de una sola propuesta

En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la Secretaría de Cultura informó que suscribió un convenio de colaboración y celebró dos contratos para la coordinación técnica, logística, preproducción, producción y postproducción del proyecto. El gasto total derivado de estos acuerdos fue de 77 millones 250 mil 763 pesos.

Respuesta a solicitud de información 340025600026126. Imagen: Captura de pantalla

El contrato con folio SC/DR-MSG/SSG/DGPFC/LP/066/2025 fue otorgado a Exo Films, S.A. de C.V., representada por Rosa Yadira Nájera, y a Prestadora de Servicios Atenea, S.A. de C.V., representada por José Carlos Casillas, quienes participaron de manera conjunta en el procedimiento.

El anexo técnico del acuerdo establece que las compañías fueron responsables de proporcionar una amplia gama de servicios, entre ellos, alimentación, carpas, mobiliario, escenarios y contenidos audiovisuales, así como servicios de protección civil, traslados y hospedaje para los participantes.

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Para otorgar el contrato, la Secretaría de Cultura llevó a cabo una licitación pública nacional en la que se presentó una sola propuesta. De acuerdo con los documentos disponibles en la plataforma Compras MX, Exo Films, en participación conjunta con Prestadora de Servicios Atenea, fueron los únicos concursantes en el procedimiento.

Pese a que en el acuerdo comercial se estableció un monto máximo de gasto de 70 millones de pesos, en un posterior convenio modificatorio se dispuso un nuevo tope de 77 millones, cantidad que finalmente fue erogada.

Licitación para producción de México Canta. Foto: Captura de pantalla

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Un segundo contrato con folio SC/DGPFC-FIC/PSP/01039/2025 fue otorgado a Alicia Elisabeth Aznarez para “coordinar los montajes, pruebas y ensayos conforme a las necesidades del evento”, así como determinar los tiempos de estas actividades con base en la programación artística. Este acuerdo se estableció por un monto de 250 mil 763 pesos por un periodo que abarcó de julio a octubre de 2025.

La Secretaría de Cultura federal también firmó un acuerdo de colaboración identificado con el folio SC/DGCF/COLAB/1258/25. El instrumento indica que el Consejo Mexicano de la Música sería el responsable de aportar “su experiencia musical y cultural para organizar, preproducir, producir, ejecutar, postproducir y difundir el ‘Concurso’ en las etapas de eliminatorias regionales y finales, así como desarrollar las acciones para llevar a cabo la fase de premiación”.

Edredones y pierna ahumada, los contratos previos

De acuerdo con una consulta al Registro Público de Comercio, Exo Films S.A. de C.V. nació en 2021 y fue fundada por Rosa Yadira Nájera Orozco y Gerardo Bretado Martínez. En su página web difunde algunas de sus producciones, entre ellas se encuentran comerciales realizados para comercios como restaurantes y clínicas.

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La empresa tiene un objeto social que abarca un total de 31 actividades como “producción, edición, y comercialización de largometrajes/cortometrajes”, así como “obtener o conceder préstamos”. Un año después de su creación, en 2022, la empresa recibió contratos por parte del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, para la impresión de lonas por 684 mil 400 pesos en 2022 y 787 mil 381 pesos en 2023.

Por su parte, Prestadora de Servicios Atenea, S.A. de C.V. se constituyó en 2013. Los socios actuales de la empresa, según los registros más recientes, son José Carlos Casillas Silva y Raymundo Martín Betancourt Rodríguez.

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Su objeto social incluye tareas como “prestar toda clase de servicios de asesoría y gestoría en materias contable, administrativa, fiscal, corporativa, jurídica, fiduciaria, financiera o de otra rama de índole profesional”, así como “prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños”.

Entre 2024 y 2025 obtuvo contratos que suman más de 3 millones de pesos por la “adquisición de cobertor, edredón, pierna ahumada y despensa” para trabajadores del sindicato de los tres poderes del estado de Durango.

Contrato con el gobierno de Durango. Foto: Captura de pantalla

En 2024 la compañía fue acreedora a una suspensión temporal de su certificado de aptitud y se agregó al registro de contratistas sancionados del estado de Coahuila debido a que no se halló el domicilio registrado por la empresa.

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No obstante, ese mismo año la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo adjudicó, mediante un procedimiento de invitación restringida, un contrato de 2 millones 995 mil 900 pesos a Prestadora de Servicios Atenea, S.A. de C.V. para la prestación de servicios especializados de análisis, diseño y documentación de procesos. Actualmente, la empresa ya no aparece en la versión más reciente de proveedores sancionados en Coahuila.

México Canta y la prevención de la violencia

La primera edición de México Canta se dirigió a intérpretes y compositores mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 34 años, con el objetivo de “abrir espacio a nuevas expresiones musicales y promover una cultura de paz a través de la música”.

Contó con 365 clasificados, entre más de 15 mil personas inscritas tanto en México como en Estados Unidos. Algunas de las sedes de las presentaciones musicales se ubicaron en Ciudad de México, Oaxaca, Tijuana, Chicago, Los Ángeles y Houston.

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Las personas ganadoras del reality fueron acreedoras a premios como acuerdos con editores musicales, contratos discográficos y la grabación profesional de contenidos audiovisuales.

Además, al menos 11 millones de personas vieron las emisiones del concurso a través de un esfuerzo conjunto de 25 medios públicos, según declaraciones de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

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“(El programa) es una forma en la que el gobierno reconoce que la violencia también está en la vida cotidiana y no sólo en las armas”, señala la socióloga Sandra Oceja Limón en entrevista con EL UNIVERSAL.

La profesora de la UNAM señala que el concurso es una manera de poner sobre la mesa el debate alrededor de la música que realiza apología al crimen, pero apunta que su influencia en el gusto de la población es limitada. “No puede desactivar la violencia”, afirma, pues las condiciones de vida que hacen posible géneros como los narcocorridos siguen existiendo.

“Compete al Estado el impulso de proyectos que fortalezcan la creación artística, en este caso musical”, opina en entrevista el sociólogo y escritor José Manuel Valenzuela Arce. Para el investigador, México Canta es una estrategia correcta “en el sentido de que no es prohibicionista”, pero que no opera para acabar con los “entramados de violencia y muerte” desde los cuales emergen las creaciones que hacen muchos jóvenes.

Ambos especialistas coinciden en que la estrategia para combatir el crimen organizado y el consumo de sustancias ilícitas debe ir más allá de lo cultural. Además, Sandra Oceja considera que el programa representa “un gasto fuerte frente a la reducción en el presupuesto al arte y la educación en el país”.

Valenzuela considera que el reality puede aumentar la oferta de opciones artísticas y su visibilidad, sobre todo al mostrar incentivos, pero debe trabajarse en cambiar los contextos de violencia que persisten en el país. “México Canta es una acción paliativa frente a un país moribundo”, apunta Oceja.

La convocatoria para la edición de México Canta 2026 se encuentra cerrada; la final se realizará el 13 de septiembre en Ciudad de México y el 15 de ese mismo mes habrá una presentación especial con participantes en el Zócalo capitalino.