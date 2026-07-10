Nación | 10-07-26 | 09:54 |

Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de la actriz y conductora de televisión, Inés Gómez Mont, fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (), en el estado de , de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Según el documento expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (), Alejandro Mario fue detenido ayer a las 21:26 horas en el boulevard Kukulkán de la zona hotelera de Cancún.

Se le identifica como hermano del abogado Víctor Álvarez Puga, quien junto a su esposa María Inés Gómez Mont, enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

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Víctor Manuel Ávila Puga e Inés Gómez Mont. Foto: tomada de Instagram Ines Gomez Mont
Víctor Manuel Ávila Puga e Inés Gómez Mont. Foto: tomada de Instagram Ines Gomez Mont

La Fiscalía General de la República relaciona a dicha pareja con una red de empresas factureras mediante las cuales desviaron casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El registro de su detención indica que Alejandro Mario Álvarez Puga fue traslado a la capital del país para ser puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

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La FGR no ha informado el delito por el que fue detenido Alejandro Mario Álvarez Puga.

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