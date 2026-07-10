La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al gobierno y a las agencias de seguridad de Estados Unidos a privilegiar la coordinación con las autoridades mexicanas, en lugar de actuar de manera unilateral o violando la soberanía, al sostener que esa estrategia solo genera más violencia.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal aseguró que el caso de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos es un ejemplo de los riesgos que implica una operación realizada sin informar al Estado mexicano, pues consideró que ello provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa y un repunte de la violencia.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía”, afirmó.

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"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

Sheinbaum sostuvo que, con base en las evidencias conocidas hasta ahora, la presunta intervención de agencias estadounidenses en el traslado del líder criminal habría generado una fractura al interior del Cártel de Sinaloa.

“Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”, señaló.

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En ese sentido, dijo que si las autoridades estadounidenses contaban con información sobre la ubicación de los objetivos criminales, debieron compartirla con México para que fueran las instituciones nacionales las encargadas de ejecutar la detención.

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“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, sostuvo.

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Sheinbaum cuestiona versiones sobre caso de "El Mayo"

La presidenta cuestionó además las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el ingreso de Zambada y Joaquín Guzmán López a ese país. Recordó que mientras una versión sostiene que ambos llegaron por su cuenta a la frontera, otra, atribuida al FBI, presentó la aeronave utilizada como parte de una operación de esa agencia.

“Entonces, al decir ‘fue mi operación’, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad”, expresó.

Sheinbaum insistió en que las investigaciones para esclarecer los hechos corresponden a la Fiscalía General de la República, pero afirmó que desde el gobierno federal es importante exponer lo ocurrido porque, a su juicio, la experiencia demuestra que la intervención unilateral y los acuerdos con una organización criminal en perjuicio de otra no contribuyen a la pacificación.

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"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

“La injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados. Nunca. Al contrario, genera más violencia”, enfatizó.

La mandataria recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón, dijo, se protegió al Cártel de Sinaloa frente a otras organizaciones criminales, lo que derivó en un incremento de la violencia, por lo que aseguró que su administración mantiene una política distinta.

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“No hacemos pactos con unos frente a otros, porque eso lo que genera es más violencia. El Estado mexicano debe actuar conforme a la ley y frente a cualquier presunto delincuente, sea del cártel que sea”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no protegerá a ningún integrante de la delincuencia organizada y recordó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a miles de personas, incluidos funcionarios públicos presuntamente vinculados con grupos criminales.

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Finalmente, dirigió un mensaje al gobierno estadounidense para fortalecer la cooperación bilateral bajo el principio del respeto a la soberanía.

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“El llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar”, dijo.

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Destacó que el esquema de cooperación vigente ha permitido reducir en alrededor de 70 por ciento el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, además de incrementar el intercambio de información y las acciones para frenar el tráfico de armas, por lo que insistió en que la coordinación institucional ofrece mejores resultados que las acciones unilaterales.

Alistan detalles sobre piloto que trasladó a "El Mayo"

Sobre el caso del piloto de la aeronave que trasladó a "El Mayo", la Presidenta indicó que el próximo martes, el gabinete de Seguridad podría dar más información, o la Fiscalía General de la República

“Quien decide los envíos (es) el Consejo de Seguridad Nacional, y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Entonces, ya la Fiscalía o el propio gabinete de Seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional pueden explicar en particular sobre este piloto”, comentó.

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