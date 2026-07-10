La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa este viernes sobre los acontecimientos más relevantes del país en La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional.

Sigue lo más relevante de su conferencia y mantente informado.

Nación 08:08 AM Claudia Sheinbaum reitera que las operaciones que se realizan en el país solo pueden ser acatadas por las autoridades mexicanas, por soberanía nacional. Pone como ejemplo la operación Rápido y Furioso, la cual consintió en la entrada ilegal de armas de fuego a México para rastrearlas y desmantelar cárteles, pero falló y el armamento terminó en manos del crimen organizado.

Nación 07:58 AM Karla Ivette Gómez, dueña del pato "Merlín", quien se ha hecho viral por participar en los festejos del Mundial 2026, anuncia que ya tienen un hogar donde vivir, pues antes vivían en el local donde almacenaban las aguas que venden en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum explica que se expuso el caso a autoridades capitalinas y colaboraron para poderle dar una casa del Instituto de Vivienda (INVI). Karla agradece a la Presidenta por otorgarle esta vivienda y comenta que con su ayuda ahora viven en un lugar mejor.

Nación 07:49 AM Marina Núñez presenta Taller Original, un espacio para conformar un sistema de capacitación con artesanos para desarrollar propuestas de manera conjunta y fortalecer sus capacidades técnicas y comerciales. Indica que participaron 41 maestras y maestros artesanos y fueron seleccionadas 21 piezas que serán vendidas en las tiendas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Nación 07:46 AM Respecto al Museo de la Grandeza Teotihuacana, un museo de sitio ubicado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Omar Vázquez informa que el sitio acumula 25 mil 15 visitas desde su apertura, el pasado 19 de junio. Destaca la exposición temporal "Hule ritual. Pelotas milenarias" en la cual se exhibe una pelota de hule de hace más de 3 mil años.

Nación 07:36 AM Omar Vázquez habla sobre las repatriaciones de bienes culturales, programa trabajado en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destaca que en lo que va de la actual administración se han repatriado 10 veces más objetos culturales que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, 3 mil 716 piezas arqueológicas repatriadas. Señala que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se repatriaron 14 mil 162, que sumados dan un total de 17 mil 878 piezas repatriadas. Los países de donde fueron recuperadas estas piezas son: Estados Unidos con 3 mil 369 piezas, Italia con 174 piezas, Canadá con 133 y Francia con 19.



Nación 07:31 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy acompañan a la Presidenta la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Vázquez; y el divulgador de Lenguas Indígenas y presentador de la sección Suave Patria, Bulmaro Juárez Sánchez.

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