La congresista demócrata Sylvia García declaró a medios estadounidenses como Fox26 y KHOU 11 que, tras hablar con el ICE, se supo que Lorenzo Salgado Araujo, no era el objetivo de los agentes, tampoco su hermano, sino otra persona que iba en el vehículo, quien contaba con una orden administrativa pendiente.

Añadió que ninguno de los agentes del ICE involucrados en el incidente llevaba cámaras corporales. Funcionarios del ICE le aseguraron a García que la agencia se compromete a que sus agentes utilicen cámaras antes de que finalice el mes.

Según la congresista, el ICE afirma que las tres personas detenidas en este incidente permanecerán en Conroe y no serán trasladadas a otro centro.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Fox26 que "los agentes involucrados en el incidente de Houston no contaban con cámaras corporales debido a los cierres gubernamentales consecutivos impulsados ​​por los demócratas. El proceso de compra y distribución de cámaras corporales a todas nuestras oficinas de campo de ICE se vio interrumpido por los múltiples cierres gubernamentales del gobierno demócrata. Se han implementado cámaras corporales en más de la mitad de las oficinas de campo, y la otra mitad las recibirá en los próximos 60 días".

Añadió que "proporcionar cámaras corporales a nuestros agentes de ICE ha sido una prioridad para el DHS, especialmente dado que nuestros agentes enfrentan un aumento de más del 1300 % en las agresiones. La paralización de la implementación de cámaras corporales para nuestros agentes representa otro revés derivado de la negativa de los legisladores demócratas a financiar al DHS. Ahora, gracias a la Ley de Seguridad en Estados Unidos, ICE cuenta con fondos históricos para proporcionar a las fuerzas del orden los recursos que necesitan, incluidas las cámaras corporales, para que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro".

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México anuncia denuncias penales en EU

Mientras, México anunció el jueves que presentará denuncias en Estados Unidos para que se investigue penalmente la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE, a los que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró “homicidios”.

“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la conferencia presidencial matutina.

#Mañanera |🔴 La Presidenta de México mencionó que el gobierno mexicano considera que las muertes de los connacionales a manos del ICE "son homicidios". pic.twitter.com/UCm0lQSBP2 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 9, 2026

Agregó que las denuncias se interpondrán tanto en fiscalías estatales como ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos e irán acompañadas de acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención para que cesen las violaciones a los derechos humanos en esos lugares.

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La presidenta Sheinbaum explicó que México decidió elevar el tono de sus quejas después de que esta semana un agente de ICE mató en Houston, Texas, a Lorenzo Salgado Araujo y por eso se va a presentar una denuncia formal “por lo que consideramos que son homicidios y en los otros casos por violación a los derechos humanos”.

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“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no podemos ser omisos” ante la muerte de mexicanos “cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta”, dijo Sheinbaum.

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Salgado Araujo era un hombre sin antecedentes penales que vivía en el país desde hace décadas y transportaba a una cuadrilla a una construcción cuando le dispararon. La familia exigió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, bajo cuyo cargo está ICE, los agentes iban tras él porque vivía en el país sin permiso legal. Salgado Araujo , agregó el Departamento, fue baleado después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia.

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