Todo está listo para conocer al segundo semifinalista de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Este viernes 10 de julio, España y Bélgica se enfrentan sobre la cancha del estadio Los Angeles por un boleto para la antesala de la final del Mundial.

El ganador del duelo entre La Roja y los Diablos Rojos jugará contra Francia, quien derrotó (2-0) a Marruecos este jueves en el primer encuentro de los cuartos de final.

Ahora, los españoles y los belgas medirán fuerzas en un compromiso que promete un sinfín de emociones.

El equipo de Luis de la Fuente llega a este encuentro tras haber eliminado (0-1) a Portugal en los octavos y a (3-0) Austria en los dieciseisavos.

Mientras que Bélgica dejó en el camino a Estados Unidos tras pasarle por encima (1-4) en la ronda previa y a Senegal lo derrotó (3-2) en la 16avos.

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Cabe resaltar que La Roja suma ocho partidos consecutivos sin perder con los Diablos Rojos, entre partidos amistosos y oficiales, con saldo de siete victorias un empate.

En los últimos años, estas dos selecciones se han visto las caras de manera constante en duelos de clasificación para la Copa del Mundo y la Eurocopa.

Sin embargo, esta será apenas la tercera ocasión que se vean las caras en un Mundial.

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La primera fue en México 1986, también en los cuartos de final, donde Bélgica derrotó en tanda de penaltis (4-5) a España.

La segunda, una edición después (Italia 1990), donde La Roja cobró revancha y venció (1-2) a los Diablos Rojos; sin embargo, aquel duelo fue en la fase de grupos.

Cabe resaltar que el partido de este día no será transmitido, en nuestro país, por televisión abierto, pero sí por una plataforma de streaming.

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