Luego de su gol ante Marruecos, Kylian Mbappé llegó a ocho anotaciones en esta Copa del Mundo 2026, para igualar en el liderato de la tabla de goleo al argentino Lionel Messi.

Sin embargo, La Pulga aún no disputa su duelo de Cuartos de Final ante Suiza y podría despegarse de nuevo en la estadística de goleadores; la Selección de Argentina juega el sábado.

Pero en esta disputa no sólo son Mbappé y Messi. Detrás de ellos viene el noruego Erling Haaland con siete anotaciones y el sábado podría acrecentar su cuota en el choque ante Inglaterra por el boleto a las Semifinales.

Haaland disputa su primera Copa del Mundo y se ha convertido en la sensación dentro y fuera de la cancha. Sus memes mundiales y sus grandes exhibiciones en este Mundial lo han puesto en el radar de todo el orbe.