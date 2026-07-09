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Tyler Robinson, acusado del asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk, expresó remordimiento después de confesar el homicidio, según un video testimonial de su compañero de vivienda divulgado el jueves en un tribunal estadounidense.
El día después del asesinato, "empezó a llorar un poco y dijo que se arrepentía de haberlo hecho", dijo Lance Twiggs a los investigadores.
Reproducido el jueves en una corte en Utah (oeste de Estados Unidos), el testimonio grabado dos días después del homicidio fue un momento clave en la audiencia para determinar si hay suficiente evidencia incriminatoria para llevar a Robinson a juicio.
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El joven de 23 años enfrenta la pena de muerte por disparar contra Charlie Kirk en el cuello en septiembre pasado durante un debate al aire libre en un campus universitario en Utah.
Kirk, de 31 años, dirigía Turning Point, la organización juvenil de derecha más grande del país, que se había puesto al servicio de Donald Trump durante la última campaña presidencial.
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La investigación ya había revelado que Robinson confesó el asesinato en mensajes de texto.
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La relación con Twiggs ha suscitado preguntas, pues este joven, en transición de género para convertirse en mujer, mantenía una relación amorosa con Robinson.
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Medios estadounidenses han especulado si la vida amorosa de Robinson podría haber motivado el asesinato, un cristiano nacionalista crítico de la comunidad LGBT+ y de las personas transgénero.
Twiggs reconoció que Robinson solía hablar de política. Pero aseguró que "nunca lo escuché hablar de Charlie Kirk en particular".
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