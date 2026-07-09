La designación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al proceso mundialista de 2030 ha generado diversas reacciones en el entorno futbolístico nacional.

Apenas unas horas después de oficializarse su nombramiento, Miguel Herrera, actual técnico del Atlante y quien dirigió al Tricolor en la Copa del Mundo de Brasil 2014, celebró la decisión y le expresó su respaldo.

Herrera destacó la importancia de otorgarle confianza y continuidad a Márquez, recordando que los proyectos largos y sólidos son los que permiten alcanzar resultados importantes.

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Como ejemplo, mencionó el caso de selecciones como Francia, que gracias a la estabilidad en sus procesos han logrado competir de manera constante por títulos internacionales.

"Es un gran tipo y me parece que se lo merece, ojalá le den toda la confianza y lo mantengan en el puesto. Ojalá él se vaya después de 2030 y, si se puede quedar más tiempo, mejor. Hay que aprender de los proyectos como Francia; ellos van por un título internacional", comentó.

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Herrera, finalizó el tema del Tricolor, aceptando que el exjugador del FC Barcelona tiene una gran generación de futbolistas jóvenes, y la muestra se dio en el Mundial.

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