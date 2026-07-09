La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG/2026 sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la cual acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de una inadecuada procuración de justicia.

Dicho organismo, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, informó mediante un comunicado que esta investigación se originó a partir de una queja presentada el 24 de junio de 2021 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes pidieron revisar las actuaciones relacionadas con el caso y aportar nuevos elementos acerca de los sucesos en Iguala.

La indagatoria dio origen al expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG, posteriormente reclasificado como investigación de violaciones graves a derechos humanos.

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Hubo uso excesivo de la fuerza

De acuerdo con la recomendación, la CNDH determinó violaciones graves al derecho a la libertad debido a uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes normalistas; violaciones al derecho a la integridad física y a la vida en contra de seis estudiantes; así como uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra otros sobrevivientes de los ataques.

Además, concluyó que existieron violaciones al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas directas e indirectas por las deficiencias en las investigaciones desarrolladas durante más de una década.

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Indicó que para integrar la recomendación hizo una revisión de actuaciones ministeriales, expedientes previos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informes y documentos elaborados por organismos nacionales e internacionales, así como de elementos que, según expuso, no fueron considerados o fueron analizados de manera parcial en investigaciones anteriores.

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Detalló que incorporó al expediente 20 preguntas formuladas por parte de madres y padres de los normalistas desaparecidos, sostuvo reuniones con sobrevivientes del caso y con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, además de llevar a cabo acciones con la intención de identificar y registrar víctimas directas e indirectas.

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Da recomendación a Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia

Entre los aspectos abordados en su recomendación se encuentran la documentación relacionada con los denominados 800 folios “CRFI”, la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como resoluciones judiciales que derivaron en la liberación de personas procesadas por el caso.

También analiza la situación del estudiante identificado como V44, respecto de quien la CNDH concluyó que fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial.

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La recomendación fue dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), autoridades estatales de Guerrero y ayuntamientos de la región Norte de la entidad, así como corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que dicho documento busca aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos, fortalecer las investigaciones en curso y garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas del caso Ayotzinapa.

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