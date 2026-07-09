Personas mexicanas de sectores como la cultura, política, actuación, periodismo, deporte y literatura, entre otros, hicieron un llamado a poner fin al cerco energético en Cuba y condenaron la amenaza de una agresión militar, ante los amagos recientes del mandatario estadounidense Donald Trump.

Personalidades como el embajador Alejandro Encinas, la escritora Elena Poniatowska, la morenistas Bertha Luján, el escritor Carlos Pellicer López, el actor Ari Telch y el cineasta Carlos Sánchez Sosa, entre otras y otros, se unieron a un manifestación internacional "contra el avance del fascismo en América Latina".

Además, otras personalidades como el cantautor Silvio Rodríguez se unieron al documento que llama a los gobiernos del mundo "para que se hagan valer las leyes internacionales, que Cuba recupere su derecho de adquirir combustible, y todos los productos que requiere para satisfacer las necesidades de su población, mediante el comercio y la cooperación mundial".

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"No seremos la generación que permita que el fascismo se imponga sobre el pueblo cubano.

"Estamos a tiempo de volcar todas nuestras iniciativas en defensa de Cuba, es hora de arropar a ese pueblo hermano, que tanta solidaridad ha dado al mundo, y poner un límite al poder de, como dijo José Martí, 'ese norte revuelto y brutal que nos desprecia'", externaron.

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