Nación | 09-07-26 | 14:52 | Actualizada | 09-07-26 | 14:56 |

Personas mexicanas de sectores como la cultura, política, actuación, periodismo, deporte y literatura, entre otros, hicieron un llamado a poner fin al cerco energético en Cuba y condenaron la amenaza de una agresión militar, ante los amagos recientes del mandatario estadounidense .

Personalidades como el embajador Alejandro Encinas, la escritora Elena Poniatowska, la morenistas , el escritor Carlos Pellicer López, el actor Ari Telch y el cineasta Carlos Sánchez Sosa, entre otras y otros, se unieron a un manifestación internacional "contra el avance del fascismo en América Latina".

Además, otras personalidades como el cantautor Silvio Rodríguez se unieron al documento que llama a los gobiernos del mundo "para que se hagan valer las leyes internacionales, que Cuba recupere su derecho de adquirir combustible, y todos los productos que requiere para satisfacer las necesidades de su población, mediante el comercio y la cooperación mundial".

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"No seremos la generación que permita que el fascismo se imponga sobre el pueblo cubano.

"Estamos a tiempo de volcar todas nuestras iniciativas en defensa de Cuba, es hora de arropar a ese pueblo hermano, que tanta solidaridad ha dado al mundo, y poner un límite al poder de, como dijo José Martí, 'ese norte revuelto y brutal que nos desprecia'", externaron.

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