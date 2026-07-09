La participación de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin de manera dramática. El combinado nacional quedó eliminado del torneo tras caer con un marcador de 3-2 ante su similar de Inglaterra, en un ríspido e intenso encuentro correspondiente a la fase de Octavos de Final que se disputó el pasado 5 de julio.

A pesar del golpe anímico que significó la derrota en la cancha, la directiva y los jugadores del Tricolor optaron por canalizar el cierre de su ciclo mundialista a través de la gratitud hacia sus seguidores, publicando un metraje que de inmediato se viralizó en plataformas digitales.

La Selección Mexicana se despidió del Mundial 2026 en Octavos de Final. FOTO: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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El mensaje de gratitud que rompió las redes sociales

Pocas horas después del silbatazo final, las cuentas oficiales del conjunto azteca compartieron el video oficial de despedida, acompañado por la consigna principal "Gracias por ser nuestra fuerza". El material audiovisual (que combina secuencias de los futbolistas pronunciando discursos de agradecimiento con tomas de la fanaticada celebrando en distintos puntos del país) se convirtió en un fenómeno digital al superar las 500 mil reproducciones en menos de un día.

El guion del video recopila de forma consecutiva las voces del plantel manifestando frases como "Gracias por acompañarnos" y "Gracias por no dejar de creer" durante los primeros segundos. A lo largo del metraje de poco más de dos minutos, se escuchan fragmentos dedicados a la resiliencia del público (tales como "Gracias por impulsarnos", "Gracias por soñar con nosotros" y "Gracias por nunca rendirse"), hilvanando un disagracurso enfocado en la comunión entre el equipo y la tribuna.

Las últimas líneas cierran con un reconocimiento a la identidad deportiva nacional (al emitir las expresiones "Gracias por cada grito", "Gracias por apoyarnos" y "Gracias por su entrega").

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La respuesta de la afición entre el llanto y el reconocimiento

La reacción de los internautas transformó los canales digitales de la selección en un foro de nostalgia colectiva. Lejos de registrar reclamos masivos por la eliminación, la caja de comentarios se inundó de muestras de afecto y usuarios manifestando haber llorado tras visualizar la producción. De acuerdo con las interacciones visibles en la publicación del video viral, la tendencia principal se concentró en valorar el esfuerzo del cuadro mexicano por competir al tú por tú ante una potencia europea y por rozar la clasificación a la ronda de los cuartos de final.

Las respuestas incluyeron miles de imágenes, archivos en formato GIF y videos cortos que ilustraron el sentir de la fanaticada. Entre las réplicas con mayor interacción dentro de la plataforma digital destacó la declaración de un aficionado: "Cabrones gracias a ustedes, volvieron a hacer que creyera en esta selección y vivimos muchos momentos mágicos, se vivió la unión más bonita en años"). Con este panorama, el entorno digital selló el camino mundialista de la escuadra mexicana, priorizando la conexión emocional por encima del resultado adverso en el marcador.

¡Gracias!



Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso ✨.



Sigamos juntos, todos #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/V7Gsl4zgLj — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2026

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