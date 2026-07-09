Pachuca. - Afectaciones en al menos 48 viviendas, así como pérdidas de muebles, electrodomésticos y vehículos, fue el saldo de la lluvia torrencial registrada la tarde-noche de ayer en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde se acumularon 75 milímetros de agua por metro cuadrado.

De acuerdo con la presidenta municipal, Gretchen Atilano, el aguacero tuvo una duración de 41 minutos y acumuló 75 milímetros de lluvia, lo que dejó severas afectaciones en varias colonias, principalmente en el fraccionamiento Marbella, donde 20 viviendas resultaron dañadas.

Lluvias dañan 48 viviendas en Tizayuca, Hidalgo; continúa el operativo de atención. Foto: Especial.

En ese lugar, el agua alcanzó niveles de entre 30 centímetros y 1.5 metros de altura. La calle Compostela fue la zona con mayor impacto, ya que colapsó una barda que provocó el ingreso de agua a una vivienda, la cual registró pérdida total de su patrimonio.

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Asimismo, en esa zona se desprendieron 170 metros cuadrados de carpeta asfáltica, mientras que en el fraccionamiento El Recinto otras 20 viviendas resultaron afectadas, principalmente en la calle Ahuehuete. En la colonia Loma Bonita, ocho casas también presentaron daños.

Las autoridades municipales reportaron afectaciones en muebles, electrodomésticos y vehículos, por lo que se mantiene un operativo permanente con el respaldo de dependencias estatales y federales.

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Lluvias dañan 48 viviendas en Tizayuca, Hidalgo; continúa el operativo de atención. Foto: Especial.

Este día continúan las labores de limpieza en calles y el desazolve del sistema de drenaje, en las que participan 100 elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado, Seguridad Ciudadana, la Jurisdicción Sanitaria, el Sistema DIF y la Secretaría del Bienestar, quienes realizan brigadas de apoyo a la población afectada.

Las autoridades informaron que el operativo permanecerá activo hasta que concluyan las labores de limpieza y se reduzca el riesgo sanitario para las familias afectadas.

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