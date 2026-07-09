Aguascalientes, Ags.-Seis policías del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) recibieron capacitación en técnicas y habilidades de protección a funcionarios públicos por parte de la Secretaría de Marina (Semar).

Tras la graduación de los escoltas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, detalló que los elementos recibieron instrucción especializada en gestión de riesgos, técnicas individuales de desenfunde, protección cercana a funcionarios, integración y formación de escoltas, manejo defensivo y ofensivo, así como escolta con vehículos.

Seis policías del Grupo de Operaciones Especiales recibieron capacitación en técnicas y habilidades de protección a funcionarios públicos. Foto: Especial

Los oficiales hidrocálidos participaron en el Curso Proteccion de Funcionarios, al que también asistieron agentes de otras corporaciones; durante un mes estuvieron en las instalaciones del 57 Batallón de Infantería de Marina, en la Ciudad de México.

Un policía de Aguascalientes obtuvo el segundo lugar general de aprovechamiento en el curso, sobresaliendo entre personal de la Semar y de otras fuerzas especiales.

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Martínez Romo destacó el desempeño del oficial que, dijo, refleja el alto nivel de preparación, disciplina y profesionalismo que caracteriza a los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad .

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La instrucción a cargo del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CCAEIM) y de la Unidad de Operaciones Especiales, fue con el propósito de fortalecer sus competencias operativas y optimizar su capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo.

La instrucción fue con el propósito de fortalecer sus competencias operativas y optimizar su capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo. Foto: Especial

Obtuvieron conocimientos en temas de cambios tácticos y administrativos de vehículo; rescate acuático; acondicionamiento físico de alto rendimiento; técnicas de observación; fundamentos legales sobre el uso de la fuerza y derechos humanos.

También en formación en defensa personal, combate cercano e intervención especializada; tiro de reacción, defensivo y nocturno.

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Martínez Romo destacó que la capacitación continua es fundamental para fortalecer las capacidades de la Policía Estatal, optimizar la atención en situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población y consolidar una corporación cada vez más preparada para enfrentar los desafíos en seguridad pública.

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